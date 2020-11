ΗΠΑ – εκλογές: Η συνάντηση Μητσοτάκη – Μπάιντεν το 2017 και το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ – εκλογές: Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα τον Ιούνιο του 2017 και κατά τη διάρκεια αυτού του επίσημου ταξιδιού του συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τότε ήταν πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον τέως τότε αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, έγινε την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια αυτής, οι δύο άνδρες είχαν εκτενή συζήτηση για θέματα διμερούς, περιφερειακού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης είχε τονίσει τον ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα σταθερότητας σε μία ολοένα και πιο ασταθή περιοχή, ενώ ο κ. Μπάιντεν υπογράμμισε τη σημασία της Ελλάδας για τα αμερικανικά γεωστρατηγικά συμφέροντα. Επίσης είχε συζητηθεί η αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, ενώ εξετάσθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Όπως ανέφερε μάλιστα το τηλεγράφημα του ΑΠΕ – ΜΠΕ υπήρξε η ανησυχία για την ένταση που παρατηρείται στα Δυτικά Βαλκάνια.

Παράλληλα, τότε ο κ. Μπάιντεν αναφέρθηκε και στον γενικότερο ρόλο και τις επιδιώξεις της Ρωσίας. Παρουσίασε τις απόψεις του για τις εσωτερικές εξελίξεις στις ΗΠΑ και τον ενδεχόμενο αντίκτυπό τους στα διεθνή δρώμενα, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη σοβαρότητα ζητημάτων όπως εκείνα της Β. Κορέας και της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε αναφερθεί, ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τότε στις εσωτερικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, παρουσιάζοντας τις σχετικές προτάσεις της ΝΔ, και είχε επισημάνει τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπο το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τονίζοντας τη σημασία της παραμονής της Ελλάδας στην πρωτοπορία αυτού του εγχειρήματος.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ για τη συνολική προσφορά του στα θέματα που άπτονται της χώρας μας, ενώ ο κ. Μπάιντεν είχε εκφράσει τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση της εκλογής του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συγχαρητήριά του.

«Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε αληθινός φίλος της Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι υπό την προεδρία του η σχέση μεταξύ των χωρών μας θα γίνει ακόμη πιο ισχυρή», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός.

Congratulations to US President-Elect @JoeBiden.

Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger. 🇬🇷🇺🇸

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020