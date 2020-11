Μητσοτάκης για αναβάθμιση Moody’s: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Newsroom eleftherostypos.gr

Την αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας μας από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s σχολίασε, με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η αναβάθμιση της Ελλάδας από τη Moody’s, που ήρθε εν μέσω μιας παγκόσμιας ύφεσης, αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μετά τον covid», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Moody’s upgrade of Greece's rating, which came in the midst of a global recession, is a strong vote of confidence in the growth prospects of the Greek economy post Covid. 🇬🇷

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020