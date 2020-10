Σεισμός-Σάμος: Το χτύπημα του Εγκέλαδου έφερε πιο κοντά Μητσοτάκη-Ερντογάν

Newsroom eleftherostypos.gr

Σεισμός-Σάμος: Η καταστροφή που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός των 6,7 ρίχτερ στη Σάμο και τη Σμύρνη γκρέμισε τα τείχη που είχαν ορθωθεί ανάμεσα στις πολιτικές ηγεσίες της Ελλαδας και της Τουρκίας.

Λίγο μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός μετέφερε στον πρόεδρο της Τουρκίας τα θερμά του συλλυπητήρια για τις ανθρώπινες απώλειες στην Τουρκία και έστειλε μήνυμα ενότητας των δύο λαών.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο προκειμένου να τον συλλυπηθεί για τους ανθρώπους που χάθηκαν από τον σεισμό σημειώνοντας ότι «όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, τέτοιες στιγμές οι άνθρωποί μας πρέπει να στέκονται μαζί».

Επίσης ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λίγη ώρα μετά τον μεγάλο σεισμό στο Αιγαίο και του εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τα ερείπια της Σμύρνης.

Το tweet του υπουργείου Εξωτερικών για την επικοινωνία Δένδια – Τσαβούσογλου αναφέρει: «Μετά τον σεισμό που έπληξε Σάμο & Σμύρνη,ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας επικοινώνησε με Τούρκο ομόλογό του M.Cavusoglu κι εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελληνικής κυβέρνησης να αποσταλούν άμεσα δυνάμεις της ΕΜΑΚ στην Τουρκία για να βοηθήσουν σε απεγκλωβισμό παγιδευμένων πολιτών».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν νωρίτερα το απόγευμα οι δύο ηγέτες. Απαντώντας σε tweet του Έλληνα πρωθυπουργού μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε:

«Ευχαριστώ, κύριε πρωθυπουργέ. Προσφέρω τα συλλυπητήριά μου στην Ελλάδα εκ μέρους μου και εκ μέρους του τουρκικού λαού. Η Τουρκία, επίσης, είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα να θεραπεύσει τις πληγές της. Το ότι δύο γείτονες δείχνουν αλληλεγγύη σε δύσκολους καιρούς είναι πολυτιμότερο από πολλά πράγματα στη ζωή», ήταν η ανάρτηση του προέδρου Ερντογάν.

Thank you, Mr. Prime Minister.

I offer my condolences to all of Greece on behalf of myself and the Turkish people. Turkey, too, is always ready to help Greece heal its wounds.

That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. https://t.co/eo6iClofKZ

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020