Στο πλευρό του Μακρόν ο Μητσοτάκης: Μη αποδεκτή η ρητορική μίσους της τουρκικής κυβέρνησης

Mήνυμα υποστήριξης μέσω twitter, στον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Οι προσωπικές απειλές εναντίον του Προέδρου Μακρόν και η ρητορική μίσους της τουρκικής κυβέρνησης που βάζουν στο στόχαστρο τη Γαλλία είναι μη αποδεκτές. Πυροδοτούν το θρησκευτικό μίσος και υπονομεύουν την ειρηνική συνύπαρξη», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Personal insults against President Macron and hate speech targeting France by the Turkish leadership is unacceptable, fuels religious hatred and undermines peaceful coexistence. Full support and solidarity to @EmmanuelMacron and the French people, still mourning a heinous crime.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 25, 2020