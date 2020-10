Ο διευθυντής του ΠΟΥ ευχαριστεί τον Κικίλια για την υποστήριξη στη μάχη της πανδημίας

Newsroom eleftherostypos.gr

Ευχαριστήριο μήνυμα στον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια ανάρτησε στο Twitter ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γεμπρεγέσους.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ ευχαρίστησε τον Έλληνα υπουργό για τα «δυνατά λόγια» και την υποστήριξή του στη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Δείτε την ανάρτησή του:

Thank you 🇬🇷 Health Minister, @Vkikilias, for your strong words of support to @WHO. I couldn’t agree more that we must #ACTogether to end the #COVID19 pandemic, but also to address other issues such as #ClimateChange and migrants’ health. https://t.co/FFxe82EdJS

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 4, 2020