Ξεκάθαρη στάση των «27» ΥΠΕΞ της Ε.Ε.: Πλήρης αλληλεγγύη στην Ελλάδα – Στο τραπέζι κυρώσεις κατά της Άγκυρας

Newsroom eleftherostypos.gr

Πλήρη υποστήριξη προς την Ελλάδα εξέφρασαν οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο έκτακτο συμβούλιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που συγκλήθηκε μετά από αίτημα της Ελλάδας για τις συνεχόμενες τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας παρουσίασε ντοκουμέντα στους ομολόγους του για επακούμβηση ελληνικής φρεγάτας με τουρκική στην περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας που κινείται το Oruc Reis.

Στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 28 Αυγούστου θα συζητηθεί το ενδεχόμενο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Άγκυρας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Alpha.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρέθηκαν επίσης οι προεδρικές εκλογές της Λευκορωσίας, οι εξελίξεις στον Λίβανο μετά τις πολύνεκρες καταστροφικές εκρήξεις στη Βηρυτό και η κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Με tweet του ο Χάικο Μαας ανέφερε ότι οι συζητήσεις για την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να γίνει απευθείας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

"We will also talk about the tensions in the Eastern Mediterranean between 🇬🇷,🇨🇾&🇹🇷. The provocations must end. What we need is a political solution by means of a direct dialogue between the parties involved." @HeikoMaas 2/2 pic.twitter.com/yWfmaPUxEn

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 14, 2020