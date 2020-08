Τουρκική παραβατικότητα και διμερείς σχέσεις στο επίκεντρο των επαφών Δένδια στο Ισραήλ

Newsroom eleftherostypos.gr

Με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι Ασκενάζι (Gabi Ashkenazi) συναντάται αυτή την ώρα στο Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Υποδοχή ΥΠΕΞ Ν.Δένδια από ομόλογο Ισραήλ G.Ashkenazi -ισχυροί δεσμοί και μία διαρκώς ενισχυόμενη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ» αναφέρει σε ανάρτηση στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.Ελληνογαλλική ναυτική άσκηση στην ανατολική Μεσόγειο συμπεριλαμβανομένης της περιοχής που έχει δεσμεύσει με παράνομη NAVTEX.

Expanded talks b/w #Greece & #Israel delegations under FMs @NikosDendias & @Gabi_Ashkenazi –enhancing coop, dvpts in #EasternMediterranean in focus/ Διευρυμένες συνομιλίες αντιπροσωπειών 🇬🇷&🇮🇱 υπό ΥΠΕΞ Ν.Δένδια& G.Ashkenazi –ενίσχυση διμερούς συνεργασίας, εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο pic.twitter.com/QHPgeznUjB

