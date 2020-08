Παπαθανάσης στον «Ε.Τ.»:Μείωση γραφειοκρατίας για και επιτάχυνση επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

Τρόπους για να ανεβάσουν… στροφές οι επενδύσεις, οι οποίες συχνά «σκαλώνουν» στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, αναζητάει ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Νίκος Παπαθανάσης.

«Μεγάλο στοίχημα αποτελεί να επιταχύνουμε τις διαδικασίες υλοποίησης των επενδύσεων, για παράδειγμα να γίνονται πολύ πιο γρήγορα οι εγκρίσεις στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου. Γι’ αυτόν τον σκοπό πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, μέσα από την απλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων κ.λπ. ενέργειες. Εχουμε πολλή δουλειά», δήλωσε στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο κ. Παπαθανάσης, ο οποίος στην παρούσα χρονική συγκυρία ενημερώνεται για τα νέα του καθήκοντα, καθώς αναβαθμίστηκε από υφυπουργός σε αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης μέσα στην εβδομάδα.

Ο ίδιος θα έχει ενεργό ρόλο και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα, εκτίμησή του είναι πως μεγάλα έργα τα οποία προορίζονταν για το επόμενο ΕΣΠΑ 2021-2027 ενδεχομένως να «περάσουν» νωρίτερα, ακριβώς επειδή η χώρα μας θα λάβει σημαντική οικονομική ενίσχυση από την παραπάνω πρωτοβουλία.

Εργα μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα, που προάγουν την κοινωνική συνοχή, την πράσινη ανάπτυξη, την απασχόληση αναμένεται να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για το Ταμείο. Δυνητικά παραδείγματα projects προς ένταξη θα μπορούσαν να είναι η ανάπτυξη βιομηχανίας σε επιχειρηματικό πάρκο, καθώς πρόκειται για επένδυση με μεταρρυθμιστικό και παράλληλα περιβαλλοντικό χαρακτήρα, αλλά και οι επενδύσεις σε είδη πρώτης ανάγκης. Ακόμη και τα έργα με τη συμμετοχή ξένων επενδυτών (στρατηγικές επενδύσεις) θα δύνανται να λάβουν ενίσχυση από το Ταμείο.

Αλλωστε, όπως επισήμανε ο κ. Παπαθανάσης στο περιθώριο της ορκωμοσίας του την περασμένη Τετάρτη (5/8), η ανάπτυξη που χρειάζεται η Ελλάδα θα έρθει μέσα από μεγάλες επενδύσεις. «Κι αυτό είναι το οποίο κυνηγάμε», τόνισε ο ίδιος. Πόσω μάλλον όταν κι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει υπογραμμίσει πως η κυβέρνηση έχει κάνει την προσέλκυση των επενδύσεων κεντρική πολιτική της επιλογή.

Σε κάθε περίπτωση, αν το… ψαλίδισμα του μεγάλου ελλείμματος επενδύσεων που παρατηρείται στη χώρα μας ήταν δύσκολο στην προ κορονοϊού εποχή, το υφεσιακό κύμα με το οποίο θα βρεθεί αντιμέτωπη, προσεχώς, ανεβάζει περαιτέρω τον βαθμό δυσκολίας. Το επενδυτικό «σαφάρι», από πλευράς ΥΠΑΝ, είχε ξεκινήσει πριν από τον Covid-19 και αναμένεται να ενταθεί – εφόσον, βέβαια, το επιτρέψουν οι συνθήκες. Σε αυτή την κατεύθυνση πορεύεται με παρακαταθήκη – βασικό επιχείρημα το νέο προφίλ της Ελλάδας, αυτό δηλαδή που απέκτησε από τον τρόπο αντιμετώπισης της πρώτης φάσης της πανδημίας. Θέση της ηγεσίας του είναι πως οι ξένοι επενδυτές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στη χώρα μας ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, για την επιτυχή διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.

Πρόκληση

Στην παρούσα συγκυρία, η πρόκληση για τον κ. Παπαθανάση από τη… σκοπιά του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμοδίου για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, είναι, μετά τις επενδύσεις όπως το Ελληνικό, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, η Κασσιόπη στη Βόρεια Κέρκυρα και η Αφάντου στην Ρόδο, που προχωρούν και στις οποίες είχε και ο ίδιος συνδρομή, να εγγράψει στο παλμαρέ του περισσότερες, σε νευραλγικούς τομείς, οι οποίες θα έχουν πολλαπλασιαστικό όφελος για την εγχώρια οικονομία.

Βασικό ζητούμενο, ωστόσο, τόσο για τις επενδύσεις που «τρέχουν» στην Ελλάδα όσο και για την προσέλκυση νέων είναι ληφθούν πρωτοβουλίες – πέραν της μείωσης της γραφειοκρατίας, στην κατεύθυνση της μείωσης φόρων, της απλούστευσης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κ.λπ.

Κίνα, Ισραήλ, ΗΠΑ «κοιτάν» Ελλάδα

Στις χώρες που έχουν… δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα σε επίπεδο επενδύσεων συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η Κίνα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι εμβληματικές επενδύσεις της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, της State Grid στον ΑΔΜΗΕ και στο ηλιοθερμικό πάρκο «Minos» στην Κρήτη. Μάλιστα, στις αρχές Ιουνίου, στο «Invest In Greece 2020», που συνδιοργάνωσαν το υπουργείο Ανάπτυξης της Κίνας (NDRC), η Belt and Road Associates και η πλατφόρμα China Go Abroad, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ανάπτυξης της Κίνας έστειλε, μέσω της ομιλίας του, μήνυμα στήριξης των επενδύσεων στην Ελλάδα.

Και το Ισραήλ, από την πλευρά του, έχει δείξει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα. Κατά την επίσκεψη της κυβερνητικής αποστολής μέσα Ιουνίου, υπήρξαν ισραηλινοί επιχειρηματικοί όμιλοι που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να υλοποιήσουν μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να συνδράμουν στην προσπάθεια εξυγίανσης των ναυπηγείων Ελευσίνας με την Onex, κ.λπ.

Ναυπηγική βιομηχανία

Η δε Αμερική έχει εστιάσει στη ναυπηγική βιομηχανία της Ελλάδας… Μετά την εξυγίανση των ναυπηγείων στο Νεώριο της Σύρου, η εταιρία Onex του Πάνου Ξενοκώστα, έχοντας τον Αμερικανικό Κυβερνητικό Οργανισμό (DFC) στο πλευρό της, προχώρησε προσφάτως στην εξαγορά των Nαυπηγείων Ελευσίνας. Η εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσής τους, όπως προτάθηκε από την Onex και την DFC, ξεκίνησε, καθώς ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου και η συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης των μετοχών της εταιρίας ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. στον νέο επενδυτή.

Η κυβέρνηση αποσκοπεί να καταστεί η χώρα μας ανταγωνιστική στη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Εξάλλου, με τα σημερινά δεδομένα, οι Ελληνες πλοιοκτήτες ξοδεύουν τον χρόνο, παγκοσμίως, για ναυπηγοεπισκευή περίπου 3 δισ. δολάρια. Αξιοσημείωτο είναι, δε, πως από αυτά τα χρήματα, στη χώρα μας δεν έρχονται ούτε τα 170 εκατ. δολάρια.

