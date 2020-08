Στοχευμένες βελτιωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα με «σφραγίδα» του Μητσοτάκη

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΒΟΥ

Οι στοχευμένες αλλαγές με τη «σφραγίδα» του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και το βλέμμα στραμμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, δίνουν το στίγμα του μίνι ανασχηματισμού που ανακοινώθηκε χθες, σχεδόν 13 μήνες από τις εθνικές εκλογές.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, πρόκειται για μια βελτιωτική αναπροσαρμογή ενός ήδη επιτυχημένου σχήματος και για την «έμπρακτη απόδειξη της ευελιξίας που χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό που αναδιατάσσει την κυβερνητική ομάδα για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις».

«Οι δυνάμεις αναδιατάσσονται, λοιπόν, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες», διαμηνύουν από το Μέγαρο Μαξίμου, υπενθυμίζοντας ότι τέτοιου τύπου οργανωτικές αναδιατάξεις στην κυβέρνηση έγιναν και κατά το παρελθόν, είτε με τη συγκρότηση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είτε με τον ορισμό υφυπουργού Αμυνας με ειδικές αρμοδιότητες.

Το ενδιαφέρον του Μεγάρου Μαξίμου παραμένει όμως επικεντρωμένο στη μάχη κατά της πανδημίας και σήμερα αναμένεται διάγγελμα του πρωθυπουργού.

Οι νέες αλλαγές δεν αφορούσαν κανέναν υπουργό, που παρέμειναν στο πόστο τους. Συμπληρώθηκαν κενές θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα, το οποίο παραμένει σταθερό ως προς τον αριθμό και την πολιτική του κατεύθυνση, και αναβαθμίστηκαν δύο κυβερνητικά στελέχη. Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης από υφυπουργός έγινε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών με καθήκον τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και ο Νίκος Παπαθανάσης από υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Ανακοινώθηκαν, επίσης, τρεις νέοι υφυπουργοί: Ο Παναγιώτης Τσακλόγλου στη θέση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιου για τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, η Ζωή Ράπτη, βουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, σε θέση υφυπουργού Υγείας, αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας, και ο Νικόλαος Ταγαράς, βουλευτής Κορινθίας, στη θέση υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, οι «λειτουργικές βελτιώσεις» που αποφασίστηκαν εντοπίζονται στους τομείς που αφορούν το παρόν και το μέλλον και η κυβέρνηση δείχνει ειδικό ενδιαφέρον, στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στην υγεία, στην εργασία, στο περιβάλλον. Εκφραση των επιλογών αυτών αποτελούν η αναβάθμιση των υφυπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης σε αναπληρωτές υπουργούς, η κάλυψη των κενών θέσεων υφυπουργού στα υπουργεία Περιβάλλοντος και Εργασίας, η ενίσχυση του υπουργείου Υγείας με έναν ακόμη υφυπουργό.

«Οι λόγοι των πρωτοβουλιών είναι προφανείς: Η αποτελεσματική διαχείριση των αυξημένων κοινοτικών πόρων δίνουν ισχυρό ρόλο στα χαρτοφυλάκια Οικονομικών και Ανάπτυξης», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, προσθέτοντας: «Οπως και η υγειονομική κρίση, ταυτόχρονα με το σχέδιο για ένα νέο ΕΣΥ, οδηγούν στην οργανωτική τόνωση του υπουργείου Υγείας. Ενώ είναι σαφές πως δεν θα μπορούσε να μη συμπληρωθεί το επιτελείο του υπουργείου Εργασίας, όταν κυβερνητική προτεραιότητα ήταν και είναι η απασχόληση και οι νέες θέσεις εργασίας. Σε ό,τι αφορά τον “χαρακτήρα” αυτών των βελτιωτικών κινήσεων, είναι σαφές ότι και σε αυτή την περίπτωση αποτυπώνεται η πάγια αντίληψη του Κυριάκου Μητσοτάκη: επιλογές προσώπων από τη Βουλή και από την κοινωνία. Διαφορετικών ηλικιών και εμπειρίας. Και με γνώμονα τις ικανότητες και τη διάθεση για προσφορά, ανεξάρτητα από ιδεολογικές καταβολές».

Η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη μία το μεσημέρι, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο εξωκοινοβουλευτικός Τσακλόγλου…

Ο Παναγιώτης Τσακλόγλου αναλαμβάνει τη θέση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιου για τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ερευνητικός εταίρος στο Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) και Hellenic Observatory (LSE, London).

Η έρευνά του επικεντρώνεται σε ζητήματα οικονομικής ανισότητας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, οικονομικών αποδόσεων της εκπαίδευσης και αναδιανεμητικού ρόλου του κράτους. Εχει δημοσιεύσει πάνω από 90 άρθρα σε επιστημονικά και συλλογικούς τόμους, έχει παρουσιάσει εργασίες του σε περίπου 200 συνέδρια και ημερίδες και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 ερευνητικά και συμβουλευτικά προγράμματα. Εχει διατελέσει σύμβουλος των πρωθυπουργών Γ. Παπανδρέου (2010-2011) και Λ. Παπαδήμου (2011-2012) σε θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ συνεργάστηκε στενά με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση την περίοδο 2011-12, οπότε και συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις απέναντι στην τρόικα. Ο κ. Τσακλόγλου συνέταξε τη μία από τις δύο συνοδευτικές εκθέσεις του ασφαλιστικού νόμου τον Φεβρουάριο του 2020, έκθεση που αφορά την επάρκεια των συντάξεων, με την επιστημονική σχέση του με τον υπουργό Εργασίας να αποκτά πλέον και θεσμική μορφή.

…και οι βουλευτές Ράπτη, Ταγαράς

Η Ζωή Ράπτη και ο Νίκος Ταγαράς είναι οι δύο βουλευτές που μπήκαν στην κυβέρνηση. Η κ. Ράπτη, που εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής (Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών) στις εκλογές του Ιουλίου 2019, αναλαμβάνει υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα θέματα Ψυχικής Υγείας. Είναι δικηγόρος Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας με ειδίκευση στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος και της Χωροταξίας. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών. Εχει διατελέσει αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ψυχικού, μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΚΕ.

Ο Νίκος Ταγαράς, βουλευτής Κορινθίας, αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το 2014, επί κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά, είχε διατελέσει αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Είναι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Εξελέγη βουλευτής Κορινθίας με τη Ν.Δ. στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, επανεξελέγη στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 και της 7ης Ιουλίου 2019. Την οκταετία 2003-2010 διετέλεσε νομάρχης Κορινθίας.

Οι νέοι γενικοί και ειδικοί γραμματείς

Αλλαγές υπήρξαν σε θέσεις γενικών και ειδικών γραμματέων. Με απόφαση του πρωθυπουργού, στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίστηκε γενικός γραμματέας Βιομηχανίας ο Ιωάννης Κυριακού, ειδική γραμματέας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου η Νίκου Δανδόλου και ειδικός γραμματέας Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ο Γεώργιος Ζερβός.

Στο υπουργείο Εξωτερικών γενικός γραμματέας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού ανέλαβε ο Ιωάννης Χρυσουλάκης, στο υπουργείο Υγείας γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ο Μάριος Θεμιστοκλέους, στο υπουργείο Τουρισμού γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης η Βίκυ Λοΐζου, στην Προεδρία της Κυβέρνησης γενικός γραμματέας Συντονισμού ο Αθανάσιος Κοντογεώργης.

