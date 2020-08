Ζωή Ράπτη: Αυτή είναι η νέα υφυπουργός Υγείας

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Ζωή Ράπτη είναι η νέα υφυπουργός Υγείας, όπως ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα.

Η Ζωή Ράπτη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury της Μ. Βρετανίας (Master of Laws with Honours in International Commercial Law).

Τον Ιούλιο του 2019 ορκίστηκε βουλευτής Β’ Περιφέρειας Αθηνών Βορείου Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία ενώ τον Μάιο του 2019 ορκιστεί βουλευτής της ενιαίας Β’ Αθηνών στη θέση του Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Το βιογραφικό της Ζωής Ράπτη

• Ιούλιος 2019 ορκίζεται βουλευτής Bουλευτής Β’ Περιφέρειας Αθηνών Βόρειου Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία.

• Ιούλιος 2019 ορίζεται Αναπληρώτρια Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας

• Μάιο 2019 ορκίζεται βουλευτής της ενιαίας Β’ Αθηνών στη θέση του Βαγγέλη Μειμαράκη.

• 2016 έως 2018: Γραμματέας Σχέσεων Κοινωνίας- Κόμματος και μέλος των Τομέα Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας.

• 2015: Υποψήφια Βουλευτής στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου και 20ης Σεπτεμβρίου στην Περιφέρεια Β’ Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία. (β’ επιλαχούσα)

• 2014- 2015: Εξελέγην Γραματέας του Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής»

• 2014: Υποψήφια Ευρωβουλευτής στις εκλογές με σταυρό της 25ης Μαϊου με την Νέα Δημοκρατία.

• 2013-2014: Μέλος της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

• 2013-2014: Μέλος της Επιτροπής του ΥΠΕΚΑ για την εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (Σ.Ο.Α.Π.) του Κέντρου της Αθήνας

• 2012 – 2014: Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο των Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR)

• 2010 – 2014: Mέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής

• 2009: Αντιδήμαρχος Δήμου Ψυχικού

• 2008 – 2013: Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων (Γαλατσίου, Ν. Ιωνίας, Φιλοθέης – Ψυχικού) για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων

• 2007 – 2010:

– Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ.

– Μέλος Γ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ)

• 2007: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ψυχικού

• 2005 – 2006: Αντιδήμαρχος Δήμου Ψυχικού

• 1998 – 2014: Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Ψυχικού, ήδη Φιλοθέης- Ψυχικού

Επαγγελματική Πορεία

• 2004 – 2006: Συνεργάστηκε ως νομική σύμβουλος της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακών Αγώνων του Υπουργείο Πολιτισμού για την βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων

• 2001 – 2005: Συνεργάστηκε ως δικηγόρος με το «Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας» υπό τον Πρόεδρο και Επίτιμο Αντιπρόεδρο του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας κ. Μ. Δεκλερή

• 1991 – 2014: Δικηγόρος Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας με ειδίκευση σε θέματα Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Σπουδές

• 1990 – 1991: Μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury της Μ. Βρετανίας (Master of Laws with Honours in International Commercial Law)

• 1984 – 1989: Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

• 1984: Αριστούχος απόφοιτος της Σχολής Μωραΐτη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr