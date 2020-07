Οργή και άμεση αντίδραση από την Ελλάδα για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Newsroom eleftherostypos.gr

«Πρόκληση για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και για την UNESCO» χαρακτήρισε την ακύρωση του διατάγματος του Μουσταφά Κεμάλ για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας κατά την τηλεδιάσκεψη που έγινε ενόψει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ τη Δευτέρα.

«Στην τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών που προέρχονται από το @EPP Ενημέρωσα τους συναδέλφους μου για την πρόκληση που συνιστά για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και για την @UNESCO , η απόφαση που ακυρώνει το διάταγμα του Κεμάλ Ατατούρκ το 1934, για την προστασία της Αγίας Σοφίας διά της μετατροπής της σε Μουσείο», έγραψε στο twitter.

Την απόφαση να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί καταδίκασε η Ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας ότι είναι αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης του προέδρου Ερντογάν και πως «αποτελεί ανοικτή πρόκληση προς όλο τον πολιτισμένο κόσμο που αναγνωρίζει τη μοναδική αξία και την οικουμενικότητα του μνημείου».

«Κανείς δεν επιχειρεί να αναμειχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της Τουρκίας. Ωστόσο, η Αγία Σοφία που βρίσκεται στο έδαφός της, στην Κωνσταντινούπολη, αποτελεί μνημείο όλης της ανθρωπότητας, ανεξάρτητα από θρησκευτική πίστη. Ο εθνικισμός που επιδεικνύει ο πρόεδρος Ερντογάν δεν συνιστά σωστό σύμβουλο, οδηγώντας τη χώρα του έξι αιώνες πίσω», αναφέρει η υπουργός Πολιτισμού.

Η κ. Μενδώνη τονίζει επίσης ότι την επομένη των επισημάνσεων της UNESCO για τα σοβαρά θεσμικού τύπου κωλύματα τα οποία υφίστανται στην αλλαγή του status της Αγίας Σοφίας, από μουσείο σε ισλαμικό τέμενος, ήρθε η σημερινή απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου που επιβεβαιώνει απόλυτα ότι στη γείτονα χώρα δεν υφίσταται ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

«Αποτελεί παρακολούθημα της προεδρικής εξουσίας. Πολλώ μάλλον όταν πριν από μερικά χρόνια, σε ανάλογη επιχείρηση εξισλαμισμού του περικαλλούς ναού, ο οποίος αποτελεί μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς, το ίδιο δικαστήριο είχε απορρίψει τη σχετική προσφυγή», αναφέρεται.

Τέλος, η κ. Μενδώνη τονίζει ότι «η Αγία Σοφία δεν χάνει από την αίγλη της και το πανανθρώπινο μήνυμά της, επειδή το τουρκικό δικαστήριο υπέκυψε. Ο πρόεδρος Ερντογάν αποφάσισε για την Τουρκία την πολιτιστική απομόνωση της».

Η Κύπρος καταδικάζει έντονα τις ενέργειες της Τουρκίας στην Αγία Σοφία και την καλεί να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις, αναφέρει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Η Κύπρος καταδικάζει έντονα τις ενέργειες της Τουρκίας στην Αγία Σοφία, στην προσπάθεια της να αποσπάσει την εγχώρια κοινή γνώμης της, και καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις, αναφέρει συγκεκριμένα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

(3/3) #Cyprus strongly condemns #Turkey’s actions on #HagiaSophia in its effort to distract domestic opinion, and calls on #Turkey to respect its international obligations.

— NikosChristodoulides (@Christodulides) July 10, 2020