Πάιατ: Τα νησιά διαθέτουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ – Νέο μήνυμα στη Τουρκία μετά τη συνάντηση με Δένδια

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν περιφερειακά ζητήματα, καθώς και η κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Τwitter.

Ο κ. Πάιατ με δική του ανάρτηση επανέλαβε την πάγια θέση των ΗΠΑ ότι τα νησιά έχουν τα ίδια κυριαρχικά δικαιώματα με την ηπειρωτική χώρα στέλνοντας για πολλοστή φορά ξεκάθαρο μήνυμα στη Τουρκία.

2/2 Also affirmed once again our legal understanding that islands are entitled to EEZ and continental shelf, just as mainland.

Επίσης ο κ. Πάιατ ανέφερε πως ήταν μια «σημαντική ευκαιρία μαζί με τον ΥΠΕΞ Νίκο Δένδια να επαναλάβουμε την υποστήριξή μας για εκεχειρία στη Λιβύη που θα οδηγήσει σε πολιτική λύση και το αίτημά μας προς τις εξωτερικές πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας ΚΑΙ της Τουρκίας, να σταματήσουν τις αποστολές όπλων και τζιχαντιστών που εντείνουν τη βία».

1/2 An important opportunity today w/Min. @NikosDendias to reiterate our support for a ceasefire in Libya leading to a political resolution & our call for all external parties, including Russia AND Turkey, to stop shipments of arms & jihadists that are deepening the violence. pic.twitter.com/ww3qqYguGk

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) June 23, 2020