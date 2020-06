CNN: «Στο πάνθεον των success stories η Ελλάδα στην πανδημία» – Τι είπε ο Μητσοτάκης

Newsroom eleftherostypos.gr

Στο CNN και στον Fareed Zakaria μίλησε χθες, από τη Σαντορίνη, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και είχε την ευκαιρία να περιγράψει τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες συγκράτησαν τη διασπορά του κορονοϊού σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αλλά και την προετοιμασία που έχει κάνει η Ελλάδα ώστε να ανοίξει τις πύλες της σε επισκέπτες, δίχως εκπτώσεις στην υγειονομική προστασία.

Ανοίγοντας την εκπομπή GPS, την οποία παρακολουθούν εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο, o αναλυτής του CNN επισήμανε ότι «η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που κατάφεραν να έχουν τόσο χαμηλή συχνότητα κρουσμάτων».

We have invested in our regional healthcare system, we have testing capacity on most islands and the basic social distancing rules continue to apply. We want our visitors to feel safe and enjoy their experience of the Greek summer. Interview with @FareedZakaria on CNN. pic.twitter.com/hd4n0CZMTr

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 14, 2020