Πρόσκληση σε επενδυτές και τουρίστες από την Κίνα απηύθυνε ο Γεωργιάδης

Πρόσκληση σε επενδυτές και τουρίστες από την Κίνα, απηύθυνε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σήμερα, στο διαδικτυακό φόρουμ “INVEST IN GREECE 2020”, που συνδιοργάνωσαν το υπουργείο Ανάπτυξης της Κίνας (NDRC), μέσω του αρμόδιου φορέα του (CODA), η Belt and Road Associates και η πλατφόρμα China Go Abroad.

Ο κ. Αδ. Γεωργιάδης, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, επαναβεβαίωσε την δέσμευση της κυβέρνησης στην ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων κινέζικων εταιρειών, που έχουν δρομολογηθεί αλλά ανεστάλησαν λόγω της κρίσης, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα ενθαρρύνει ιδιαίτερα την προώθηση νέων επενδυτικών σχεδίων.

«Στην παγκόσμια κρίση του κορονοϊού προκρίνουμε ως κοινή μας απάντηση την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – Κίνας και την ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας, ειδικά στον τομέα της οικονομίας και των επενδύσεων. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για να ξεπεράσουμε την κρίση όσο το δυνατόν γρηγορότερα», επισήμανε.

Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά στην πρωτοβουλία «Belt and Road Initiative» καθώς και σε «εμβληματικές», όπως είπε, κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα όπως της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, της State Grid στον ΑΔΜΗΕ και στο ηλιοθερμικό πάρκο «Minos» στην Κρήτη, ενώ, παράλληλα, υπενθύμισε τους μακραίωνους δεσμούς φιλίας και σεβασμού μεταξύ των δύο λαών.

Από την πλευρά του και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ανάπτυξης της Κίνας έστειλε μέσω της ομιλίας του σαφές μήνυμα στήριξης των επενδύσεων στην Ελλάδα.