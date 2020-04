Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Πρωτοβουλίες για τη στήριξη του ΕΣΥ στην αντιμετώπιση του Covid-19

Newsroom eleftherostypos.gr

Την ώρα που γιατροί και νοσηλευτές δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, η πολιτεία απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συστράτευσης στα καινοτόμα μυαλά της ελληνικής κοινωνίας για να συνδράμουν, αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία, προκειμένου να υποστηριχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει δύο πρωτοβουλίες με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων και την ταχεία υλοποίηση ώριμων ψηφιακών λύσεων που θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα στη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η αναλυτική περιγραφή των πρωτοβουλιών, καθώς και η παρουσίαση της διαδικασίας για την υποβολή και αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων, είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση covidhackgr.gov.gr. Οι δύο πρωτοβουλίες είναι:

Take part in hacking the #coronavirus challenge. 👉 Join the Pan-European hackathon #EUvsVirus & come up with innovative solutions tackling the #COVID19 issues.

⏱️ 24-26 April

➡️ Learn more: https://t.co/Vtfu6QqS82@EUScienceInnov #europeansagainstcovid19 #HackforEurope pic.twitter.com/hNO14s2vV4

— European Committee of the Regions (@EU_CoR) April 14, 2020