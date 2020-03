Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια – Στόλτενμπεργκ

Newsroom eleftherostypos.gr

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπως γίνεται γνωστό με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter. Οι κ.κ. Δένδιας και Στόλτενμπεργκ συζήτησαν για την προετοιμασία της Υπουργικής Συνόδου ΥΠΕΞ χωρών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Είχα τηλεφωνική επικοινωνία @GreeceMFA με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ J.Stoltenberg ενόψει της επικείμενης Συνόδου ΥΠΕΞ των χωρών του ΝΑΤΟ – I spoke by phone to @NATO SecGen @jensstoltenberg ahead of upcoming #NATO FMs meeting

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 24, 2020