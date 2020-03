Κορωνοϊός: Ο έπαινος του ΠΟΥ στον Βασίλη Κικίλια και την κυβέρνηση για τα άμεσα μέτρα

κορωνοϊός

Ο Περιφερειακός Διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Hans Kluge, για την Ευρώπη έδωσε συγχαρητήρια στον Βασίλη Κικίλια για τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης γύρω από τις αποφάσεις που έχουν παρθεί για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Congratulations Minister @Vkikilias for the bold community mobilization efforts by the Greek Ministry of Health @YpYgGR & Government to contain & suppress #COVID19 outbreak. @WHO_Europe fully supports. https://t.co/5mfguquqBo

— Hans Kluge (@hans_kluge) March 23, 2020