ΗΠΑ: Σώθηκε άλκη που έφερε ένα λάστιχο στον λαιμό της για 2 χρόνια

Μια άλκη που περιφερόταν στους λόφους του Κολοράντο των ΗΠΑ για δύο χρόνια, με ένα λάστιχο αυτοκινήτου σφηνωμένο στον λαιμό της, επιτέλους απελευθερώθηκε, δήλωσαν αξιωματούχοι της τοπικής υπηρεσίας άγριας ζωής.

Η τεσσεράμισυ ετών άλκη χρειάστηκε να αναισθητοποιηθεί και να αφαιρεθούν τα κέρατά της, δήλωσαν αξιωματικοί του Colorado Parks and Wildlife (CPW).

Ήταν η τέταρτη απόπειρα που είχαν κάνει οι αξιωματικοί μέσα σε μια εβδομάδα, για να απελευθερώσουν το άτυχο ζώο.

«Ήταν τελικά αρκετά δύσκολο να το αφαιρέσουμε», δήλωσε ο διασώστης Σκοτ Μέρντοκ, προσθέτοντας ότι ο λαιμός της άλκης έφερε μικρές πληγές και ότι έλειπε μέρος του τριχώματός της.

«Θα προτιμούσαμε να είχαμε κόψει το λάστιχο και να της αφήσουμε τα κέρατά της, αλλά δε γινόταν αλλιώς», εξήγησε ο Μέρντοκ. Το λάστιχο περιείχε εξαρτήματα από χάλυβα, που κατέστησαν πιο δύσκολη την αφαίρεσή του. Με τον καιρό, το λάστιχο είχε συγκεντρώσει χώμα και πευκοβελόνες στο εσωτερικό του, γεγονός που το έκανε υπερβολικά βαρύ και ταλαιπωρούσε επιπλέον την άτυχη άλκη, που το κουβαλούσε παντού μαζί της.

Ευτυχώς, σύμφωνα με τον κ. Μέρντοκ, η άλκη ήταν κατά τ’ άλλα σε αναπάντεχα καλή φυσική κατάσταση.

