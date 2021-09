Το πιο βάρβαρο «έθιμο»: Έσφαξαν 1.428 δελφίνια στα Nησιά Φερόε

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένας αριθμός-ρεκόρ λευκόπλευρων δελφινιών δολοφονήθηκαν στα Νησιά Φερόε, με σχεδόν 1.500 θηλαστικά του είδους να σφαγιάζονται κατά τη διάρκεια του φρικιαστικού κυνηγιού το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό καταγεγραμμένων νεκρών δελφινιών στο πλαίσιο του παραδοσιακού ετήσιου κυνηγιού που γίνεται εδώ και τέσσερις αιώνες και είναι γνωστό ως Grindadrap ή Grind στα Φερόε.

Κάθε χρόνο 1.000 θαλάσσια θηλαστικά θανατώνονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούν τα Νησιά Φερόε.

Killing whales has become a long-standing tradition here. 😡 1428 dolphins was brutally slaughtered or beat to death yesterday in the Faroe Islands. 😡😡 #Tiredearth #ocean pic.twitter.com/lZVVCH45db

Βάρκες οδηγούν τα λευκά δελφίνια του Ατλαντικού προς έναν κόλπο στην ακτή του νησιού Skálafjørður όπου οι άνδρες περιμένουν να σκοτώσουν τα ζώα στα ρηχά με γάντζους, μαχαίρια και δόρατα ως μέρος της τοπικής παράδοσης.

Οι κάτοικοι είναι διχασμένοι για το «έθιμο», που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ωστόσο πολλοί παροτρύνουν ξένα ΜΜΕ και ΜΚΟ να σεβαστούν την παραδοσιακή νησιωτική κουλτούρα τους, όπου η αλιεία διατηρεί κεντρική θέση και το κρέας φυλάσσεται για φαγητό.

@MettePrime It is time for DENMARK to stop the bloody slaughter in the Faroe Islands! Yesterday over 1,400 dolphins were slaughtered! TIME FOR YOU TO ACT! pic.twitter.com/yGlvPvbrX5

— peter baldwin (@petethepunk) September 13, 2021