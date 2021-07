Newsroom eleftherostypos.gr

Οι Αρχές της Μινεσότα ζήτησαν από τους ιδιοκτήτες ενυδρείων να σταματήσουν να πετούν χρυσόψαρα στις λίμνες.

Τα χρυσόψαρα που απελευθερώνονται στη φύση φαίνεται πως μπορούν να μεγαλώσουν δραματικά σε μέγεθος, προκαλώντας προβλήματα σε άλλα είδη ψαριών και διαταράσσοντας τη φυσική ισορροπία. «Τα χρυσόψαρά σας μεγαλώνουν περισσότερο από όσο μπορείτε να φανταστείτε και συμβάλλουν στην ρύπανση του νερού, βρωμίζοντας τον βυθό και ξεριζώνοντας πολλά υδρόβια φυτά», εξήγησε στους απερίσκεπτους ιδιοκτήτες ενυδρείων ο δήμος του Μπέρνσβιλ της Μινεσότα, μέσω δημοσίευσής του στο Twitter.

Τον περασμένο Νοέμβριο, 50.000 υπερτροφικά χρυσόψαρα είχαν αφαιρεθεί από τις λίμνες της πόλης Κάρβερ, επίσης στην Μινεσότα. Ο διευθυντής του τμήματος Διαχείρισης των Υδάτων της Κάρβερ, Πολ Μολίν, σχολίασε ότι τα χρυσόψαρα αποτελούν ένα είδος που «δεν έχει μελετηθεί επαρκώς και δυνητικά μπορεί να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή σε ορισμένα περιβάλλοντα».

Please don’t release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2

— City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021