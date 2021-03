Αίτνα: Η πορεία του ηφαιστειακού νέφους έως την Αθήνα μέσα σε έξι ώρες! [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Αίτνα συνεχίζει να «βρυχάται» δίνοντας εντυπωσιακές εικόνες.

Η δραστηριότητα στο ηφαίστειο συνεχίζεται και μάλιστα η πορεία του ηφαιστειακού νέφους χθες πέρασε και από την Αθήνα!

Ένα ηφαιστειακό νέφος δημιουργήθηκε χθες από νέα έκρηξη του ηφαιστείου περίπου στις 9 το πρωί (ώρα Ελλάδος), με το νέφος αερίων και τέφρας με μεταφέρεται ανατολικά και να φτάνει στην Αθήνα γύρω στις 3 το μεσημέρι.

Έξι ώρες συνολικά κατέγραψε η πορεία του νέφους από την περιοχή της Ιταλίας στην Αττική και αφού έκανε πρώτα ένα πέρασμα από την βόρεια Πελοπόννησο.

Ο ευρωπαϊκός μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat-11 κατέγραψε την πορεία του νέφους το οποίο μεταφέρθηκε στην Ελλάδα από τα ισχυρά δυτικά ρεύματα στην τροπόσφαιρα.

Timelapse footage shows Italy’s Mount Etna, Europe’s most active volcano, shooting clouds of ash into the sky during weekend eruption. https://t.co/xzPmTo1Kf0 pic.twitter.com/vCvmLPqmyp

— ABC News (@ABC) March 2, 2021