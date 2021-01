Το δάσος από κυπαρίσσια ηλικίας 60.000 ετών που βρίσκεται στην θάλασσα της Αλαμπάμα βρίσκεται σε κίνδυνο

Newsroom eleftherostypos.gr

Οι δύτες που βουτούν στα ανοιχτά της Αλαμπάμα των ΗΠΑ έρχονται αντιμέτωποι με ένα θέαμα που τους ταξιδεύει χιλιάδες χρόνια πριν.

Στο βυθό της περιοχής σώζονται μέχρι σήμερα τα απομεινάρια ενός δάσους από κυπαρίσσια, ηλικίας 60.000 ετών.

Το κυπαρισσόδασος είχε παρασυρθεί από μια πλημμύρα στον Κόλπο του Μεξικού και σώζεται μέχρι και σήμερα, καθώς είχε καλυφθεί από πυκνή λάσπη που το βοήθησε στο να διατηρηθεί σχεδόν ανέγγιχτο, παρά την μακρόχρονη παραμονή του στο νερό.

An ancient underwater forest lies just off Alabama’s coast, and @WashingtonPost finds it as fascinating as we do https://t.co/5mvd266B6w pic.twitter.com/Ajp8lxi8O3

— AL.com (@aldotcom) June 30, 2017