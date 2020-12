Η «κλιματική κατάρρευση» αλλάζει τον πλανήτη: Από τις πυρκαγιές μέχρι τις πλημμύρες και τις επιδρομές ακρίδων

Newsroom eleftherostypos.gr

Καταστροφές που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά και κλιματολογικά φαινόμενα είχαν «καταστροφικά αποτελέσματα για εκατομμύρια ανθρώπους» σε πλούσιες και φτωχές χώρες το 2020, οδηγώντας σε χιλιάδες θανάτους και απώλειες δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση Christian Aid.

Σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε στις 28/12, η οργάνωση αρωγής καταγράφει 15 από τις πιο σοβαρές κλιματικές καταστροφές της χρονιάς – από τις δασικές πυρκαγιές στις πλημμύρες και τις καταιγίδες μέχρι τις επιδρομές ακρίδων – εννέα από τις οποίες προκάλεσαν ζημιές τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων η κάθε μία, όπως καταγράφηκαν από ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Το οικονομικό κόστος τείνει να είναι υψηλότερο στις πιο πλούσιες χώρες καθώς έχουν πιο ακριβά περιουσιακά στοιχεία, ωστόσο ορισμένα ακραία καιρικά φαινόμενα το 2020 ήταν καταστροφικά σε πιο φτωχές χώρες, με γενικά υψηλότερους απολογισμούς θανάτων παρότι μπορεί να παρουσιάζουν μια χαμηλότερη ονομαστική τιμή, σημειώνεται στην έκθεση.

Η συντάκτρια της έκθεσης Κατ Κρέιμερ, επικεφαλής κλιματικής πολιτικής της Christian Aid, δήλωσε πως η «κλιματική κατάρρευση» επιδείνωσε τις επιπτώσεις της πανδημίας της COVID-19 σε ευάλωτες περιοχές.

«Τα καλά νέα είναι πως, όπως με το εμβόλιο για την COVID-19, τώρα ξέρουμε πώς να “διορθώσουμε” την κλιματική κρίση» είπε. «Πρέπει να κρατήσουμε τα ορυκτά καύσιμα κάτω από το έδαφος, να ενισχύσουμε τις επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια και να βοηθήσουμε εκείνους που υποφέρουν στην πρώτη γραμμή».

Ακολουθούν ορισμένες σχετιζόμενες με το κλίμα καταστροφές το 2020 όπως περιγράφονται στην έκθεση με τίτλο «Καταμετρώντας το κόστος του 2020: Ένας χρόνος κλιματικής κατάρρευσης» (“Counting the cost 2020: A year of climate breakdown”):

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέστησαν το μεγαλύτερο οικονομικό κόστος, καθώς δύο περίοδοι κυκλώνων-ρεκόρ και δασικών πυρκαγιών-ρεκόρ, συμποσούνται σε απώλειες τουλάχιστον 60 δισ. δολαρίων. Μπορεί οι πυρκαγιές να είναι ένα φυσικό μέρος ορισμένων οικοσυστημάτων, όμως ένα πιο ζεστό, πιο ξηρό κλίμα, που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες, επηρεάζει την έκταση αυτών των πυρκαγιών, σημειώνεται στην έκθεση.

Οι πυρκαγιές στην Αυστραλία που ξεκίνησαν στα τέλη του 2019 και ενισχύθηκαν από επαναλαμβανόμενες ξηρασίες και υψηλές θερμοκρασίες, κατέστρεψαν χιλιάδες κτίρια, σκότωσαν περισσότερα από ένα δισ. άγρια ζώα και προκάλεσαν τουλάχιστον 34 θανάτους, με το κόστος να εκτιμάται στα 5 δισ. δολάρια. Η ομάδα επιστημόνων World Weather Attribution υπολόγισε πως η παγκόσμια υπερθέρμανση αύξησε τον κίνδυνο πυρκαγιών τουλάχιστον κατά 30%.

Ο κυκλώνας Άμφαν ήταν μία από τις ισχυρότερες καταιγίδες στα χρονικά στον Κόλπο της Βεγγάλης και ο πιο κοστοβόρος τροπικός κυκλώνας της χρονιάς, με απώλειες που ανέρχονται σε τουλάχιστον 13 δισ. δολάρια στην Ινδία, στο Μπανγκλαντές και στη Σρι Λάνκα. Θερμοκρασίες ρεκόρ στον Κόλπο της Βεγγάλης 30-33 βαθμών Κελσίου μπορεί να προκάλεσαν τη ραγδαία ενίσχυση της καταιγίδας, δήλωσε ο Ρόξι Μάθιου Κολ, κλιματικός επιστήμονας στο Ινστιτούτο Τροπικής Μετεωρολογίας της Ινδίας.

Έξι από τα δέκα πιο κοστοβόρα κλιματικά φαινόμενα φέτος συνέβησαν στην Ασία, με πέντε από αυτά να συνδέονται με μια ασυνήθιστα βροχερή περίοδο των μουσώνων. Πλημμύρες που εκτείνονταν στη διάρκεια αρκετών μηνών στην Κίνα και στην Ινδία υπολογίζεται πως κόστισαν 32 και 10 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Στην Ανατολική Αφρική, τεράστια σμήνη ακρίδων κατέστρεψαν σοδειές και βλάστηση σε πολλές χώρες, προκαλώντας καταστροφές το ύψος των οποίων υπολογίζεται σε 8,5 δισ. δολάρια. Ο ασυνήθιστα υψηλός αριθμός κυκλώνων στον Ινδικό Ωκεανό – που οφείλονται εν μέρει στις αυξανόμενες θερμοκρασίες της θάλασσας – έφεραν τεράστιες ποσότητες βροχής στις ερήμους του Ομάν, δημιουργώντας τέλειες συνθήκες εκτροφής για τις ακρίδες.

