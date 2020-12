Οικολογική καταστροφή στη Ρωσία: Σχεδόν 300 φώκιες απειλούμενου είδους ξεβράσθηκαν στην Κασπία

Newsroom eleftherostypos.gr

Τουλάχιστον 272 φώκιες ενός απειλούμενου είδους βρέθηκαν νεκρές τις τελευταίες ημέρες σε παραλίες της Κασπίας Θάλασσας, στη δημοκρατία του Νταγκεστάν, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Οι φώκιες εντοπίσθηκαν στο διάστημα μεταξύ 6 και 10 Δεκεμβρίου από εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αλιείας που πραγματοποιούσαν έρευνες στην παραλία, μήκους 100 χιλιομέτρων που εκτείνεται από την πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκαλά έως την περιοχή Σουλάκ (στο βόρεια κατεύθυνση) και από την Μαχατσκαλά έως την περιοχή Σαμούρ (νότια κατεύθυνση) στο διάστημα από τις 6 έως τις 10 Δεκεμβρίου.

«Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο να βρεθούν και άλλες φώκιες, καθώς οι φώκιες που βρέθηκαν είναι αυτές που ξεβράσθηκαν στις ακτές και στην περιοχή που ερευνάτο», δήλωσε η τοπική εκπρόσωπος της Ρωσικής Υπηρεσίας Αλιείας, προσθέτοντας ότι οι περισσότερες νεκρές φώκιες εντοπίσθηκαν στο τμήμα από την Μαχατσκαλά έως τις εκβολές του ποταμού Σουλάκ.

Η ίδια δήλωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ μελετώνται τα αίτια των μαζικών θανάτων των θαλασσίων αυτών ζωών, από επιστήμονες του Εθνικού Ινστιτούτου αλιείας και ωκεανογραφίας. Στο Νταγκεστάν έφθασε ομάδα επιστημόνων της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών για να ερευνήσουν τα αίτια των μαζικών αυτών θανάτων.

There are five rivers without treatment facilities in the area of the reduction village. Everything connected with sewage gets into the Caspian sea-650 million tons per year. And this year, not a penny or a ruble was invested in cleaning up the Caspian sea pic.twitter.com/8ncZhq9rK3

— Sergio (@Sergiu28871107) December 7, 2020