Μια νέα, επικίνδυνη μόδα κάνει την εμφάνισή της στο TikTok, προκαλώντας ανησυχία στους ορθοπεδικούς, αλλά και στους νοήμονες ανθρώπους εν γένει.

Πρόκειται για την λεγόμενη «Milk Crate Challenge», μια πρόκληση κατά την οποία πρέπει κανείς να σκαρφαλώσει σ’ έναν πύργο από καφάσια, που κανονικά χρησιμοποιούνται για την μεταφορά του γάλακτος. Όπως μαντεύετε, οι «πύργοι» δεν πρόκειται για τις πιο άρτιες και σταθερές κατασκευές, ούτε όλοι όσοι συμμετέχουν στην πρόκληση διαθέτουν ικανότητες κασκαντέρ ή ακροβάτη.

Ως αποτέλεσμα, λοιπόν, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες καταλήγουν να γκρεμοτσακίζονται, μπροστά στα μάτια των εκατομμυρίων θεατών που παρακολουθούν μανιωδώς τα σχετικά βιντεάκια. Συνολικά, τα βίντεο του «Milk Crate Challenge» στο TikTok αριθμούν περισσότερες από 15,3 εκατ. προβολές, ενώ η μόδα αυτή εξαπλώθηκε πρόσφατα και στο Twitter.

Επίδοξοι ακροβάτες αποτυγχάνουν να ολοκληρώσουν το Milk Crate Challenge και τρώνε επικές τούμπες, σε ένα βιντεάκι που έχει ξεπεράσει, ως τώρα, τις 1,4 εκατ. προβολές.

People doing this like they have the best health insurance… pic.twitter.com/6znbsi8h0a

«Όσοι το επιχειρούν αυτό πρέπει να έχουν πολύ καλή ασφάλεια υγείας», λέει η λεζάντα ενός βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter.

Ερωτώμενοι σχετικά με την άποψή τους γύρω από αυτή την νέα διαδικτακή τάση, ορισμένοι Αμερικανοί γιατροί εξέφρασαν, όπως θα περίμενε κανείς, τις ανησυχίες τους.

«Το Milk Crate Challenge πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη μόδα και εμείς έχουμε ήδη δει πολλούς που έχουν τραυματιστεί βαριά επιχειρώντας το», λέει ο Νεοϋορκέζος ορθοπεδικός, δρ. Σον Άντονι. «Έχουμε δει τραυματίες με σπασμένους καρπούς, βγαλμένους ώμους, ρήξεις χιαστού ή μηνίσκου, ακόμα και με επικίνδυνους για τη ζωή τραυματισμούς, όπως αυτοί της σπονδυλικής στήλης».

