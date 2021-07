Καταβρόχθισε 76 χοτ ντογκ σε 10 λεπτά και κατέρριψε το δικό του ρεκόρ!

Newsroom eleftherostypos.gr

Ένας Αμερικανός, πρωταθλητής στο να καταβροχθίζει χοτ ντογκ, κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ του, καταναλώνοντας 76 σάντουϊτς με λουκάνικο σε 10 λεπτά σε διαγωνισμό που έγινε στη Νέα Υόρκη.

Ο Τζόι Τσέσνατ, επονομαζόμενος «Τζόουζ» (τα σαγόνια), κέρδισε για 14η φορά τον παραδοσιακό διεθνή διαγωνισμό κατανάλωσης χοτ ντογκ του Nathan’s, ο οποίος διοργανώνεται ετησίως την 4η Ιουλίου με αφορμή την εθνική γιορτή στις ΗΠΑ.

Ο πρωταθλητής, ο οποίος είχε καταβροχθίσει πέρυσι 75 χοτ ντογκ, συνέτριψε τους αντιπάλους του, τρώγοντας 26 περισσότερα από τον αντίπαλό του Τζέφρι Έσπερ.

The Greatest of All Time 🐐

Joey Chestnut breaks his own world record by demolishing 76 hot dogs to win his 14th Nathan’s Hot Dog Eating Contest Title!!

Chestnut -1429 ✅💰

Over 73.5 🌭 -120✅💰#NathansHotDog

pic.twitter.com/M3Pl11uNN2

— Coolbet Canada 🇨🇦 (@CoolbetCanada) July 4, 2021