Απίστευτες εικόνες σε sex shop: Πελάτης αυτοϊκανοποιείται και η υπάλληλος τον κυνήγησε με… σεξουαλικό βοήθημα!

Οι κάμερες ασφαλείας σε ένα sex shop κατέγραψαν τις στιγμές που ένας πελάτης άρχισε να… αυτοϊκανοποιείται και γίνεται αντιληπτός από την υπάλληλο, η οποία αντιδρά, αρπάζοντας ένα σεξουαλικό βοήθημα και χτυπώντας τον.

Πιστεύεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη Ρωσία, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Αρχικά η υπάλληλος του δείχνει διάφορα προϊόντα, αφήνοντάς τον στη συνέχεια για λίγο μόνο του.

Ο άνδρας εντοπίζει τότε μια πλαστική κούκλα στη γωνία και αρχίζει να αυτοϊκανοποιείται. Λίγο αργότερα, η υπάλληλος επιστρέφει, βλέπει τον άνδρα αρπάζει ένα σεξουαλικό βοήθημα και αρχίζει να τον χτυπά, διώχνοντάς τον από το κατάστημα.

