Γυναίκα σε… αλλοφροσύνη, βγήκε με το μπικίνι στο δρόμο και την καταδίωξε η αστυνομία [βίντεο]

Γυναίκα με μπικίνι και πουκάμισο οδήγησε την αστυνομία της Καλιφόρνια σε καταδίωξη!

Η γυναίκα μπαινόβγαινε από το παράθυρο του αυτοκινήτου την ώρα που οδηγούσε και συμπεριφερόταν με αλλοπρόσαλλο τρόπο στον δρόμο.

Ένας άνθρωπος την κατέγραψε και την κατήγγειλε στην αστυνομία.

Μόλις είδε τους αστυνομικούς, εκείνη μπήκε στο όχημά της και προσπάθησε να ξεφύγει.

A woman seen on video wearing only a bright pink bikini and a flannel shirt led officers on a short pursuit near LAX, officials said. https://t.co/4Z7mvE4cZ1 pic.twitter.com/JEcBE1k9NP

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) February 4, 2021