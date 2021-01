Hoe: Η περιοχή της Αγγλίας που λογοκρίθηκε από το Facebook λόγω του ονόματός της

Newsroom eleftherostypos.gr

Αγανακτισμένοι δηλώνουν πλέον οι κάτοικοι της περιοχής «Hoe» στην Αγγλία, καθώς το Facebook λογοκρίνει κατ’ εξακολούθηση τις αναρτήσεις τους λόγω του…αμφιλεγόμενου ονόματος της πόλης.

Στα αγγλικά, η λέξη hoe αποτελεί στην σύγχρονη εποχή αργκό για την εκδιδόμενη γυναίκα.

Για τον λόγο αυτό, αθώες αναρτήσεις των κατοίκων, οι οποίοι απλώς δηλώνουν πως παρίστανται στην Hoe, «μαρκάρονται» από το Facebook ως ακατάλληλες και πολλές φορές κατεβαίνουν λίγο μετά την δημοσίευσή τους.

Άλλοι χρήστες έχουν αναφέρει πως, πριν προχωρήσουν στην κοινοποίηση κάποιας δημοσίευσης που περιλαμβάνει το τοπωνύμιο, η ιστοσελίδα τους εμφανίζει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα, που τους ρωτά εάν είναι σίγουροι για την ανάρτησή τους, καθώς ενδέχεται να εκληφθεί ως προσβλητική.

Σε γκρουπ των κατοίκων της Hoe στο Facebook έχουν καταγγελθεί πολλά από αυτά τα περιστατικά, και οι κάτοικοι προσπαθούσαν να βρουν φόρμουλες ώστε να σταματήσει να λογοκρίνεται το περιεχόμενο αυτών που ανεβάζουν.

Ορισμένοι είχαν προτείνει την αναγραφή του ονόματος της περιοχής με κενά και κεφαλαία ( H O E ) , ενώ άλλοι προτιμούσαν την παράλειψη του αρχικού συμφώνου (oe).

Ακόμα και έτσι, δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από το άγρυπνο μάτι των μηχανισμών ελέγχου της σελίδας, λαμβάνοντας περαιτέρω προειδοποιήσεις και απαγορεύσεις δημοσίευσης.

There’s nothing offensive about our Hoe Foreshore 🌞 https://t.co/uSRQrvOoMO pic.twitter.com/H6po4Pkq2Z

— Visit Plymouth (@visitplymouth) January 27, 2021