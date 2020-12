«Κούνα λίγο το κεφάλι σου»: Χαμός στο Twitter με τον Τσιτσιπά που ζήτησε να ανοίξει Harrods στην Ελλάδα

Newsroom eleftherostypos.gr

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στο Twitter η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά που ζήτησε να ανοίξει Harrods στην Ελλάδα.

«Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time» (μτφ. Κάποιος πρέπει να ανοίξει ένα Harrods στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα) έγραψε το απόγευμα της Πέμπτης ο Στέφανος Τσιτσιπάς και οι απαντήσεις άρχισαν να πέφτουν «βροχή».

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time. — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) December 3, 2020

Οι περισσότεροι σχολίασαν ότι εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού που σαρώνει και την Ελλάδα ο διάσημος Έλληνας τενίστας σκέφτηκε να προτείνει τη δημιουργία ενός πολυκαταστήματος αντί την ενίσχυση των νοσοκομείων, των υγειονομικών υπαλλήλων και το συστήματος υγείας.

Κάποιοι συνέκριναν, μάλιστα, την άποψη του Τσιτσιπά με την πρόσφατη κίνηση ανθρωπιάς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος πήγε στα Σεπόλια και υπό άκρα μυστικότητα αγόρασε και μοίρασε είδη πρώτης ανάγκης για τους κατοίκους της περιοχής στην οποία μεγάλωσε στην Ελλάδα.

«Τσιτσιπάς-Αντετοκούνμπο: η αγωνία του ενός είναι πότε θα ανοίξουν Harrods στην Ελλάδα και του άλλου πώς θα έχουν ένα πιάτο φαγητό οι φτωχοί άνθρωποι στις λαϊκές γειτονιές. Μεγάλοι αθλητές κι οι δυο, αλλά το μεγαλείο του ενός δεν συγκρίνεται με του άλλου» ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά tweets.

Δεν έλειψαν, ωστόσο, και εκείνοι που έκαναν λογοπαίγνιο με την ονομασία του διάσημου βρετανικού πολυκαταστήματος το οποίο είναι ομόηχο με τη λέξη «χάρος».

Στέφανε, θα μπορούσες να ακολουθήσεις το παράδειγμα της οικογένειας Αντετοκουμπο. Just saying που λέμε κ στο Λασίθι pic.twitter.com/gUkKJhdZdt — ο εγγόνας του αγροφύλακα (@sfyrdim) December 3, 2020

Στην Ελλάδα υπαρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δουλειά, άνθρωποι που πεθαίνουν στις ΜΕΘ. Δεν είναι προτεραιότητα τα πολυκαταστήματα. — βαρύ πεντάρι (@nooztrilce) December 3, 2020

Κάθε τουιτ και συμφορά είσαι υπερφιαλε! — Ezhna (@Ezhna2) December 3, 2020

Να σουνα Θεέ μου πότης

Να σωθεί η άνθρωποτης

Στο μεθύσι σου απάνω

Να μας εφερνες τα Χαροντς#χαροντς #χαρος #harrods #tsitsipas — Kinthia Kynthia (@kinthia) December 3, 2020

Και Harrods κυρ Στέφανε!!

Πολλά Harrods!!#Tsitsipas — Σουλτάνα η Φωφώ (@Fofoka_Soultana) December 3, 2020

Κάποιος πρέπει να χτίσει έναν Σαράφη στο Παρίσι. Oh, wait #tsitsipas — Vivitsoni 🍄 (@vivitsap) December 3, 2020

Οσοι χαλασατε ωρες απο τη ζωη σας , για να τον βλεπετε…καλα να παθετε Θελει να φτιαχτει πολυκαταστημα στην ελλαδα, για να ερχονται οι πλουσιοι βαλκανιοι και να βγαζουν τα γουστα τους… Σχολεια κι Νοσοκομεια θελουμε….#Harrods #tsitsipas pic.twitter.com/N4QUuIHbRX — Nikolaos Kriaras (@nkriaras) December 4, 2020

Υπενθυμίζω ότι δεν έχουμε καθαρά σεντόνια στα νοσοκομεία και οι γιατροί αγοράζουν τις δικές τους μάσκες και γάντια, αλλά ναι… τα Harrods μας έλειπαν. Κούνα λίγο το κεφάλι να δεις αν κάνει γκλιν γκλον https://t.co/51nNKcdA0f — ᴮᴱnicole⁷- semi ia📚 (@taetaeseyess) December 3, 2020

Είσαστε ήδη στην ουρά στα Harrods ή είστε τίποτα τριτοτέταρτοι ξερωγώ;;; — Ο πρωινός (@p_l_1) December 4, 2020

Επιτέλους αγάπη μου κάποιος το είπε, βαρεθήκαμε το Ζοναρς πια pic.twitter.com/cqX7C7pCTA — Λυσσασμένο♂Τσιουάουα♂ (@BomberNick) December 3, 2020

Οπως και να το κάνεις αλλιώς είναι να στέλνεις Μετακίνηση 2 για Μασουτη και αλλιώς για Harrods. #tsitsipas — Elias_the (@ElegantGr) December 4, 2020

Έχω ένα οικοπεδάκι στον περιφερειακό της Λιβαδειάς. — Κωνσταντίνος Στάικος (@staikos_) December 3, 2020

Ο Λαός απαιτεί ένα Harrods να χτιστεί. Ο Λαός απαιτεί ένα Harrods να χτιστεί. Ο Λαός απαιτεί ένα Harrods να χτιστεί… — Nektar✩Sylligardakis (@nsyll) December 4, 2020

Ειδήσεις

Κορωνοϊός: Γρίφος το άνοιγμα των σχολείων – Πάει για το νέο έτος αλλά υπάρχει διάσταση απόψεων στην Επιτροπή

Κορωνοϊός – Πώς και πότε θα γίνουν τα εμβόλια στην Ελλάδα: Προτεραιότητα σε υγειονομικούς και γηροκομεία, όχι στους ανήλικους – Ολο το χρονοδιάγραμμα

Τροπολογία: «Πράσινο» στην επέκταση υπόγειων πάρκινγκ, «κόκκινο» σε… ιερά αυθαίρετα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr