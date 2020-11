Μεγάλη ήττα: Παρήγγειλαν το PlayStation 5 και τους έστειλαν γατοτροφή, στάρι, φριτέζα και μια ψησταριά

Newsroom eleftherostypos.gr

Χρήστες του Twitter διαμαρτύρονται ότι αντί για το PlayStation 5 τους έστειλαν γατοτροφή, στάρι, φριτέζα και μια ψησταριά…

Να περιμένεις τόσο καιρό, να το λαχταράς να το πιάσεις στα χέρια σου και να το βάλεις στην πρίζα και να αρχίζεις να παίζεις. Να έχεις το προπληρώσει και στο τέλος να «τρως» τέτοια ΗΤΤΑ!

Διάφοροι χρήστες του Twitter περίμεναν να παραλάβουν το PlayStation 5 που είχαν παραγγείλει όταν, όμως, άνοιξαν το κουτί, έπαθαν την πλάκα τους…

Ο ένας βρήκε στη θέση της κονσόλας μία σακούλα με σιτηρά και ο άλλος γατοτροφή, ενώ ένας τρίτος παρέλαβε μια ψησταριά!

love to have been waiting all day for my PS5 delivery only for this to show up at 10pm, is this a joke @AmazonUK @PlayStationUK @AskPS_UK ? pic.twitter.com/79Zz6E85Ob — yonic sleuth (@flagwithoutwind) November 19, 2020

So went to open my PlayStation 5 that I ordered from @AmazonUK and found this! Some one has replaced it with rice!I wish I was joking! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo — iamadamsullivan (@iamadamsullivan) November 19, 2020

How are you helping customers who have been scammed like this today @Amazon @AmazonUK @AmazonHelp? Seeing multiple reports of people’s #PS5 deliveries being stolen today. pic.twitter.com/csubQP9zvw — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

Όπως γίνεται αντιληπτό, επικρατεί ένας χαμός καθώς καταστήματα και μεταφορικές βρίσκονται σε έναν πανικό. Λίγο η καραντίνα, λίγο η πανδημία, λίγο το Black Friday αλλά και η μεγάλη ανυπομονησία gia to PlayStation 5, έκαναν τα πράγματα «περίπλοκα».

Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τον Guardian, ότι άλλοι καταναλωτές παραπονέθηκαν ότι τα δέματά τους είχαν ενημερωθεί σαν να είχαν παραδοθεί, παρότι οι ίδιοι δεν έλαβαν τίποτα ακόμα.

Ακόμη και διάσημοι, όμως, την πάτησαν. Η δημοσιογράφος του MTV, Bex May, έλαβε μία φριτέζα αντί για το PlayStation 5.

Τουλάχιστον θα μπορεί να τηγανίσει πατάτες.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

