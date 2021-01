Νίκος Μπέλλος

Η έκδοση κοινωνικού επταετούς ομολόγου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη στήριξη της απασχόλησης, όχι μόνο δεν έχει κόστος για τα κράτη-μέλη κατά την αποπληρωμή, αλλά θα αποφέρει και ένα κέρδος της τάξης του 5%!

Αυτό προκύπτει από ένα μέρος της τέταρτης έκδοσης ομολόγου από την Κομισιόν, το οποίο επιβεβαιώνει τις εξαιρετικές συνθήκες χρηματοδότησης, που επικρατούν στην αγορά ομολόγων. Μάλιστα, για την Ε.Ε. είναι ακόμη καλύτερες δεδομένου ότι βαθμολογείται με την ανώτερη βαθμίδα ΑΑΑ.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή προέβη στην έκδοση κοινωνικού ομολόγου ύψους 14 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μέσου EU SURE για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων.

Η έκδοση συνίστατο σε δύο σειρές ομολόγων, η μία ποσού 10 δισ. ευρώ με ημερομηνία αποπληρωμής τον Ιούνιο του 2028 και η άλλη 4 δισ. ευρώ με ημερομηνία αποπληρωμής τον Νοέμβριο του 2050.

Η ζήτηση ήταν μεγάλη μεταξύ των επενδυτών, γεγονός που επέτρεψε εκ νέου στην Επιτροπή να επιτύχει πολύ ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης. Οι όροι αυτοί μετακυλίονται απευθείας στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Το επταετές ομόλογο τιμολογήθηκε με αρνητική απόδοση, της τάξης του -0,497%. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη λήξη του ομολόγου τα κράτη-μέλη αποπληρώνουν 100 ευρώ για κάθε 105 ευρώ που λαμβάνουν.

Συνεπώς, το πλεονέκτημα που προκύπτει από αυτό το αρνητικό επιτόκιο μετακυλίεται απευθείας στα κράτη-μέλη, που λαμβάνουν τα δάνεια υπό μορφή δανεισμού αντιστήριξης.

Το 30ετές ομόλογο τιμολογήθηκε ελαφρώς θετικά, στο 0,134%, γεγονός που αποτελεί εξαιρετικό αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη λήξη.

Μέχρι στιγμής, και χάρη στις τρεις πρώτες εκδόσεις από τα τέλη Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου του περασμένου έτους, 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε. έλαβαν σχεδόν 40 δισ. ευρώ σε δάνεια στο πλαίσιο του SURE. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 η Επιτροπή θα επιδιώξει να αντλήσει επιπλέον 35 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγων EU SURE.

Το Συμβούλιο έχει εγκρίνει χρηματοδοτική στήριξη ύψους 90,3 δισ. ευρώ σε 18 κράτη-μέλη στο πλαίσιο του SURE. Το 2020 η Επιτροπή εκταμίευσε συνολικό ποσό ύψους 39,5 δισ. ευρώ σε 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε.: Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα, Κροατία, Λιθουανία, Κύπρος, Σλοβενία, Μάλτα, Λετονία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Σλοβακία, κατόπιν τριών εκδόσεων EU SURE. Στη χώρα μας αναλογούν από το SURE δάνεια ύψους 2,728 δισ. ευρώ.

Με κοινωνικό πρόσημο

Τα ομόλογα που εκδίδει η Ε.Ε. στο πλαίσιο του SURE λαμβάνουν σήμανση κοινωνικών ομολόγων. Αυτό παρέχει στους επενδυτές την εξασφάλιση ότι τα αντλούμενα κεφάλαια θα εξυπηρετήσουν έναν πραγματικά κοινωνικό στόχο.

Τα κεφάλαια που αντλούνται διοχετεύονται στα κράτη-μέλη υπό τη μορφή δανείων, που θα τα βοηθήσουν να καλύψουν τις δαπάνες οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρόμοιων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το μέσο SURE στηρίζει πρωτίστως τις προσπάθειες που αφορούν την προστασία των θέσεων εργασίας, τους εργαζoμένους και τους αυτοαπασχολούμενους από τον κίνδυνο απόλυσης και απώλειας εισοδήματος.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Ειδήσεις

Προσωρινό «κούρεμα» σε τεκμήρια, e-αποδείξεις – Τι θα ισχύσει για μισθωτούς με αναστολή σύμβασης και επαγγελματίες

Ελέγξτε τους λογαριασμούς σας: Καταβάλλονται επίδομα 534 ευρώ και δώρο Χριστουγέννων – Ποιους αφορά

Επίδομα θέρμανσης: Σήμερα οι πληρωμές – Από 80€ έως 650€ θα πάρουν οι δικαιούχοι [αναλυτικοί πίνακες με τα πόσα]

Χατζηδάκης για εκκρεμείς συντάξεις: Άμεσα, προσωρινή σύνταξη ύψους 284 ευρώ σε όσους έχουν κάνει αίτηση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr