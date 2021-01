1.466 startups στο κατώφλι του Elevate Greece: Αρχές Φεβρουαρίου το πρόγραμμα χρηματοδότησης με έως 100.000 ευρώ σε κάθε δικαιούχο

ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ [email protected]

Σε 1.466 ανέρχονται, μέχρι στιγμής, οι startups που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece).

Οι εγγεγραμμένες σε αυτό θα μπορέσουν να επωφεληθούν από εξειδικευμένο πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός Φεβρουαρίου, παρέχοντας χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης έως 100.000 ευρώ σε κάθε δικαιούχο.

Το Elevate Greece εγκαινιάστηκε στα μέσα Οκτωβρίου (13/10) από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και την ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στον πρώτο κύκλο του 2020 (έκλεισε 31.12.2020) υπέβαλαν αίτηση 380 startups, ενώ έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αλλά δεν την έχουν ολοκληρώσει ακόμη 669 (έλαβαν κωδικό αλλά δεν υπέβαλαν).

Από τις 380 έχουν εγκριθεί και εγγραφεί οι πρώτες 100. Οι υπόλοιπες 280 είναι σε φάση αξιολόγησης ή/και συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Στον πρώτο κύκλο του 2021 (ξεκίνησε 1.1.2021 και κλείνει 30.3.2021) είχαν καταθέσει αίτηση προς αξιολόγηση μέχρι την περασμένη Πέμπτη (21/1) 61 νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ σε κατάσταση υποβολής είναι 356. Σημειώνεται πως συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα υποβολής και οι 669 από τον πρώτο κύκλο του 2020.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: elevategreece.gov.gr, με σκοπό να πιστοποιείται ότι χαρακτηρίζονται, επισήμως, από την Πολιτεία ως νεοφυείς, εφόσον πληρούν τα εξής δύο βασικά χαρακτηριστικά: 1. καινοτομία και 2. δυνατότητα κλιμάκωσης του εγχειρήματος.

Ειδικά για το τρέχον έτος προβλέπονται τρεις κύκλοι υποβολής: 1.1.2021-30.3.2021, 1.5.2021-30.7.2021 και 1.9.2021-30.11.2021. Ακόμη, για την ένταξή τους στο Elevate Greece οι startups θα πρέπει: Να διαθέτουν νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, Α.Ε.

Να μην ξεπερνούν τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας.

Να μην απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Ο τελευταίος Κύκλος Εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά στο πρόγραμμα που προαναφέρθηκε, έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και φέρει τον τίτλο: «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19». Στο πλαίσιο αυτού, προβλέπεται χρηματοδότηση από 5.000 έως και 100.000 ευρώ, ως κεφάλαιο κίνησης, για την κάλυψη των εξόδων των δικαιούχων startups.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρηματίες θα επιχορηγούνται με ποσό τουλάχιστον 50% των εξόδων τους το 2019. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό θα προκύπτουν από το άθροισμα: Των αγορών εμπορευμάτων χρήσης.

Των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης.

Του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους.

Διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Οι δικαιούχοι

Στη δράση θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», οι οποίες:

Λειτουργούν, νόμιμα, στην ελληνική επικράτεια.

Εχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η.1.2020.

Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες.

Το άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης το 2019 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ.

Υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ, όπως θα ορίζεται στο σχετικό παράρτημα.

Δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές», σύμφωνα με τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης.

Ο τομέας καινοτομίας τους είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ): http://www.ependyseis.gr/mis. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων και οι λεπτομέρειες για τη δράση θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Το πιθανότερο, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, είναι πως θα ανοίξει εντός Φεβρουαρίου, ενώ η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις θα ξεκινήσει περί τα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση, έχει κοινοποιηθεί πως η δράση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30ή.6.2021.

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων, παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης πρέπει να αναλωθεί εντός του τρέχοντος έτους. Γεγονός που θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του 2021.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: 801 11 36300. • Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). • Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Καινοτομίας, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, T.K. 11527 Αθήνα. • Κωνσταντίνος Απέργης, τηλ. 213 1300157, e-mail: [email protected] • Θεώνη Σοφιανοπούλου, τηλ. 213 1300160, e-mail: [email protected]

Πως προσδιορίζεται το ποσό ενίσχυσης

«Με τη δημιουργία του Elevate Greece, είχαμε τονίσει πως η Πολιτεία διαθέτει για πρώτη φορά ένα εργαλείο μέσα από το οποίο θα μπορεί να προωθεί απευθείας πολιτικές στήριξης κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων» λέει στον Ε.Τ. ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χριστος Δήμας.

Όπως επισημαίνει ο κ. Δήμας:«Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του οικοσυστήματος για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, προχωράμε στη χρηματοδότηση ύψους 60 εκατ. ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Elevate Greece.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ρευστότητας των νεοφυών επιχειρήσεων και θα αφορά το κεφάλαιο κίνησης, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Πιο συγκεκριμένα, δύναται να λάβουν χρηματοδότηση ύψους από 5.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ με στόχο την κάλυψη εξόδων τους σε Αγορές Εμπορευμάτων Χρήσης, Πρώτων Υλών και Υλικών Χρήσης και του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους και διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Το ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως ποσοστό του κεφαλαίου κίνησης που αναλώθηκε το 2019, της τάξεως του 50% κατ’ ελάχιστον και πρέπει να αναλωθεί από τον δικαιούχο εντός του 2021. Η αίτηση υποβολής και ένταξης στο πρόγραμμα θα είναι ανοιχτή από την ημέρα που θα δημοσιευτεί η πρόσκληση μέχρι και τις 30.6.2021».

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Ειδήσεις

Δηλώσεις Ε9: Άνοιξε η πλατφόρμα – Oι οδηγίες για την σωστή υποβολή τους

Έρχεται μπαράζ πληρωμών: Ποιοι θα δουν χρήματα στον λογαριασμό τους τις επόμενες μέρες

Συντάξεις και όρια ηλικία: Τι θα ισχύσει για την 35ετία – Ποιοι γλιτώνουν τα 67 [αναλυτικοί πίνακες]

Έρχεται η επιδότηση πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων – Η κλιμάκωση των ποσών, ποια έξοδα θα καλύπτει

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr