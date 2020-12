ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ

Μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση, από 5.000 έως και 100.000 ευρώ, ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους, θα μπορούν να λάβουν νεοφυείς επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο «Elevate Greece», στο πλαίσιο δράσης του ΕΣΠΑ, ύψους 60 εκατ. ευρώ, που ανακοινώθηκε, χθες, από την ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Για την ακρίβεια, οι δικαιούχοι επιχειρηματίες θα επιχορηγούνται με ποσό τουλάχιστον 50% των εξόδων τους το 2019. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό θα προκύπτουν από το άθροισμα:

των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους

διάφορα λειτουργικά έξοδα

Στη δράση θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση ένταξης μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”, οι οποίες θα πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

λειτουργούν, νόμιμα, στη Ελληνική Επικράτεια

έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η.1.2020

είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις

το άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης το 2019 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ

υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ, όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα

δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές», σύμφωνα με τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης

ο τομέας καινοτομίας τους είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

Η διαδικασία

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), http://www.ependyseis.gr/mis.

Παρότι η προδημοσίευση της πρόσκλησης έγινε χθες, η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων και οι λεπτομέρειες για τη δράση θα ανακοινωθούν εντός Ιανουαρίου. Σε κάθε περίπτωση, έχει κοινοποιηθεί πως θα παραμείνει «ανοιχτή» μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 30η.6.2021.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Σημειώνεται πως δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων, παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021. Γεγονός που θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Πληροφορίες

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: 801 11 36300

Γενική Γραμματεία Ερευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνας & Καινοτομίας, Τμήμα Καινοτομίας, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, T.K. 11527 Αθήνα.

Κωνσταντίνος Απέργης, τηλ. 213 1300 157, e-mail: [email protected]

Θεώνη Σοφιανοπούλου, τηλ. 213 1300 160, e-mail: [email protected]

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της παραπάνω δράσης ΕΣΠΑ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο «Elevate Greece», ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Οταν παρουσιάσαμε μαζί με τον κύριο πρωθυπουργό το “Elevate Greece” είχαμε ανακοινώσει τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που θα εγγράφονται στην ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, ως ένα επιπλέον κίνητρο για την εγγραφή τους αλλά και ως μία έμπρακτη απόδειξη της στήριξης του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην νεοφυή επιχειρηματικότητα.

Αυτό που ανακοινώσαμε ένα μήνα πριν, σήμερα γίνεται πράξη. Η Ελλάδα και το υπουργείο Ανάπτυξης καλωσορίζουν τη νεοφυή επιχειρηματικότητα από την οποία προσδοκούμε στο μέλλον πολλά».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας επισήμανε:

«Με τη δημιουργία του Elevate Greece, είχαμε τονίσει πως η Πολιτεία διαθέτει για πρώτη φορά ένα εργαλείο μέσα από το οποίο θα μπορεί να προωθεί απευθείας πολιτικές στήριξης στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων.

Σήμερα, λοιπόν, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του συνόλου του οικοσυστήματος, προχωράμε στη χρηματοδότηση ύψους 60 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Elevate Greece».

Τέλος, ο συναρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης τόνισε: «Η νεοφυής, καινοτόμος επιχειρηματικότητα παίζει πρωταρχικό ρόλο στη μετεξέλιξη του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας.

Με την ενδυνάμωση αυτού του κρίσιμου τομέα της οικονομίας μέσω ενισχύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων, με πόρους ΕΣΠΑ, δημιουργούμε τις ιδανικές συνθήκες για την επιτάχυνση της παραπάνω μετεξέλιξης. Τόσο αυτή η δράση όσο και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ακολουθήσουν για τις νεοφυείς επιχειρήσεις θα εγγυηθούν την ανταγωνιστικότητά τους και τη διάκρισή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

