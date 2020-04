Σύνοδος Κορυφής: Τραβάει αυτιά η Λαγκάρντ – «Κάνετε πολύ λίγα» είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής με τους ηγέτες της Ε.Ε. να προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή μεταξύ των απαιτήσεων του Νότου και του σκληρού Βορρά για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης με τον κορωνοϊό να έχει τσακίσει την οικονομία της Ευρώπης.

Το μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο αντικρουόμενων πλευρών, ψαλιδίζει τις προσδοκίες για σύγκλιση απόψεων και γρήγορη συμφωνία.

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για συρρίκνωση του ΑΕΠ της ευρωζώνης

Δραματική προειδοποίηση απηύθυνε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής η πρόεδρος της ΕΚΤ σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού.

Μιλώντας στη Σύνοδο, η Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε τους ηγέτες της ΕΕ ότι το ΑΕΠ του μπλοκ μπορεί να βουτήξει έως και 15% εξαιτίας της πανδημίας, και ότι ρισκάρουν να «κάνουν πολύ λίγα, πολύ αργά», ανέφεραν τρεις πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Bloomberg.

Ένα από τους αξιωματούχους διευκρίνισε πάντως ότι η ύφεση της τάξης του 15% είναι το δυσμενές σενάριο που παρουσίασε η κα. Λαγκάρντ, ενώ το βασικό σενάριο προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 9%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμάσει σχέδιο 2 τρισ. ευρώ για την οικονομική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, το οποίο βασίζεται στον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Με βάση την πρόταση, η Κομισιόν θα δανειστεί 320 δισ. ευρώ από τις αγορές και μετά θα δανείσει περίπου το 50% του ποσού στις κυβερνήσεις.

Ο υπόλοιπος δανεισμός θα είναι μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και θα εξοφληθεί από τις κυβερνήσεις μετά το 2027 και μακροπρόθεσμα ή θα εξοφληθεί μέσω μελλοντικών εσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, όπως από νέα φορολογία.

Σεντένο: Είμαστε τόσο ισχυροί όσο το πιο αδύναμο μέλος μας

Μήνυμα εν όψει της τηλεδιάσκεψης των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο.

Ο κ. Σεντένο, με μήνυμά του στο Twitter, τόνισε ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθεί η πρόταση της Ευρωομάδας, που αφορά τη στήριξη στους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τα κράτη-μελη, και επιπλέον ένα ταμείο ανάκαμψης.

The #Eurogroup plan to respond to #COVID19 will be discussed @ #EUCO today. Safety nets for workers, businesses & sovereigns, plus a recovery fund. The goal is to protect our citizens &companies regardless of nationality. We are only as strong as our weakest member pic.twitter.com/4e2KXkoeNd

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 23, 2020