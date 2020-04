Ναυάγιο στο Eurogroup: Διεκόπη η τηλεδιάσκεψη – Θα συνεχιστεί την Πέμπτη

Newsroom eleftherostypos.gr

Δεν είμαστε ακόμα σε συμφωνία έγραψε στο Twitter o Μάριο Σεντένο ανακοινώνοντας την αναβολή για την Πέμπτη του Eurogroup.

Χαρακτηριστικά ο κ. Σεντένο έγραψε: «Μετά από 16 ώρες συζητήσεων, φτάσαμε κοντά σε συμφωνία αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί. Διέκοψα το Eurogroup και θα συνεχίσουμε αύριο Πέμπτη. Ο στόχος μου παραμένει: ένα ισχυρό ευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας ενάντια στον κορονοϊό (ασπίδα σε εργαζόμενους, επιχειρήσεις και χώρες) και δέσμευση για ένα πλάνο διάσωσης»

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020