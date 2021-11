Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Το πρώτο μισό της σεζόν μπορεί ακόμη να μην έχει ολοκληρωθεί, όμως τα στελέχη των καναλιών έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν για τα πρότζεκτ που θα βγουν στον αέρα από τα τέλη Δεκεμβρίου και μετά.

Ο ΣΚΑΪ, που είδε τις μετοχές του να πέφτουν στην prime time λόγω του «Top Chef», θα ρίξει στην αρένα το πιο δυνατό του χαρτί από τα τέλη του 2021. Συγκεκριμένα, ο νέος κύκλος του «Survivor» πιθανότατα θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου, με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό, με την παραγωγή του Ατζούν Ιλιτζαλί να κάνει δοκιμαστικά για τους Μαχητές και να βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Διασήμους. Τόσο το κανάλι του Φαλήρου όσο και ο Τούρκος παραγωγός θα προσπαθήσουν να κερδίσουν τους χαμένους τηλεθεατές, ωστόσο για να γίνει αυτό απαιτείται ίντριγκα και δύο ομάδες συμμετεχόντων έτοιμες για όλα.

Στη φαρέτρα του ΣΚΑΪ, όμως, από την περσινή κιόλας χρονιά, βρίσκεται το «Masked Singer». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιθύνοντες υπολογίζουν να βγάλουν στον αέρα το νέο αυτό πρότζεκτ το δεύτερο μισό της σεζόν με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά. Η κριτική επιτροπή ακόμη δεν έχει αποφασιστεί, ωστόσο το όνομα της Τάμτα πρωταγωνιστεί. Όσο για τους συμμετέχοντες, η επιλογή θα είναι δύσκολη αφού όσοι πουν το «ναι» θα πρέπει να ανεβαίνουν στο stage μεταμφιεσμένοι και φυσικά να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί προκειμένου κανείς να μην καταλάβει το ποιοι πραγματικά είναι!

Το δυνατό χαρτί του STAR είναι, χωρίς αμφιβολία, θα είναι ο 6ος κύκλος του «MasterChef» με την dream team Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη, Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, με τα γυρίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει και την πρώτη επίσημη να αναμένεται αρχές του 2022.

Το κανάλι της Κηφισιάς, όμως, σκέφτεται να εντάξει στον προγραμματισμό του και το «Peking Express». Πρόκειται για ένα ταξιδιωτικό ριάλιτι που αποτελεί την εξελιγμένη μορφή του «Globetrotters» που είναι μεταδώσει το Star περίπου δύο χρόνια πριν. To «Peking Express» θα γυριστεί εξ’ ολοκλήρου στη Καμπότζη, όπου 10 επώνυμοι μαζί με ένα στενό τους πρόσωπο θα κληθούν να διασχίσουν 6.000 χλμ με 1 ευρώ την ημέρα.

Ο ΑΝΤ1 ποντάρει στη «Φάρμα»

Ο δεύτερος κύκλος της «Φάρμας» θα βγει στον αέρα το δεύτερο μισό της σεζόν, με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη. Αυτή την περίοδο «κλειδώνουν» οι συμμετέχοντες για να ξεκινήσουν άμεσα τα γυρίσματα. Το ριάλιτι κέρδισε, την περσινή χρονιά, ένα σταθερό κοινό με τις προσδοκίες να είναι μεγαλύτερες για φέτος.

Να σημειωθεί ότι το κανάλι έχει αποκτήσει τα δικαιώματα και για τα ριάλιτι «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here» (μία ομάδα διασήμων θα ζήσει την περιπέτεια πίσω από τα τεράστια τείχη ενός εντυπωσιακού μεσαιωνικού, κατεστραμμένου κάστρου), «Shark Tank» (ένα διαγωνιστικό ριάλιτι για επιχειρηματικές ιδέες), «Married at First Sight» (ριάλιτι σχέσεων) και «Ninja Warrior Greece» (ριάλιτι με αθλητικές δοκιμασίες), ωστόσο δεν έχει αποφασιστεί αν κάποιο από τα παραπάνω θα κρατήσει συντροφιά στο κοινό σύντομα.

Τι ετοιμάζει το MEGA

Ενα από τα δημοφιλέστερα σόου που έχουν στα χέρια τους οι άνθρωποι του MEGA για τη νέα σεζόν ακούει στο όνομα «The Chase». Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων και… καταδίωξης βάζει τους παίκτες να αναμετρηθούν με μόνιμους συνεργάτες της εκπομπής, τους λεγόμενους «The Chasers», διεκδικώντας σωστές απαντήσεις και μεγάλα χρηματικά ποσά, αρκεί να κερδίσουν τους αντιπάλους τους. Οι μόνιμοι «Chasers» είναι πρόσωπα που προέρχονται από τον χώρο του θεάματος, που αναλαμβάνουν την αποστολή να αναμετρηθούν με τους παίκτες και να καταφέρουν να τους κάνουν να χάσουν ποσά. Στην παρουσίαση θα βρεθεί η Μαρία Μπεκατώρου, που έχει αποδείξει τη δυναμική της στη μικρή οθόνη.

Τηλεοπτικό φαινόμενο με δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε 185 σημεία του πλανήτη, το «X Factor» έχει αναδείξει χιλιάδες νέα ταλέντα και έχει καθιερώσει καλλιτέχνες που έχουν πουλήσει πάνω από 500 εκατομμύρια δίσκους. Η εντυπωσιακή σκηνή του «X Factor» φωτίζεται ξανά στο MEGA με μία παραγωγή κορυφαίων προδιαγραφών, καταξιωμένους κριτές και συναρπαστικές guest εμφανίσεις, προσκαλώντας σόλο καλλιτέχνες και μπάντες να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους και να αλλάξουν τη ζωή τους.

Στον ALPHA αρχίζουν τα τραγούδια

Κρατούν κλειστά ακόμη τα χαρτιά τους για το δεύτερο μισό της σεζόν, όμως μετά την ολοκλήρωση του «Bachelor» και του «Just the 2 of us», τα στελέχη του ALPHA έχουν ένα φορμάτ ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων τους. Πρόκειται για το «Secret Song», το οποίο δεν έχει διαγωνιστικό μέρος, αλλά υπάρχουν διάσημοι καλεσμένοι γύρω από τους οποίους στήνεται μία ενδιαφέρουσα έκπληξη.