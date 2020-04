Ποιοι επιστρέφουν και ποιοι «μπαίνουν στον πάγο» στη tv – Πώς ο κορωνοϊός ανέτρεψε το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τρεις εβδομάδες έχουν συμπληρωθεί από τότε που οι ιθύνοντες των καναλιών, συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της επικαιρότητας και των εξελίξεων για τον κορονοϊό, αποφάσισαν να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους.

Οι περισσότεροι σταθμοί «έβαλαν» στον πάγο σειρές, εκπομπές και σόου, ενώ σταδιακά επιστρέφουν κάποια από αυτά. Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, η ψυχαγωγία θα αρχίσει να επανέρχεται μετά το Πάσχα, ενώ τα ερωτηματικά για κάποια από τα φορμάτ είναι μεγάλα.

Ο ΣΚΑΪ, που αυτή την περίοδο το πρόγραμμά του αφορά μόνο στην ενημέρωση, ανακοίνωσε ότι το «Καλό Μεσημεράκι» και το «Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα» θα βγουν στον αέρα τη Δευτέρα του Πάσχα 20 Απριλίου. Ο Νίκος Μουτσινάς με μία εκπομπή «Κaradina Edition», όπως την αποκαλεί στο teaser που βρίσκεται στον αέρα, αναμένεται να βάλει φωτιά με τις ατάκες του και με τα σκετσάκια του με τη Βάνια (σ.σ.: Ματίνα Νικολάου) σε ένα πλατό αλλαγμένο. Οι συντελεστές αποφάσισαν να μετατρέψουν το σκηνικό προκειμένου να θυμίζει σπίτι, ακολουθώντας την καμπάνια «Μένουμε σπίτι». Ακόμη, η διάρκεια της εκπομπής δεν θα είναι δύο ώρες, όπως ήταν, αλλά μιάμιση, αφού θα ξεκινά στις 15.00 και θα ολοκληρώνεται στις 16.30. Οσον αφορά στον Γιώργο Λιάγκα, ο παρουσιαστής θα προσπαθήσει να παντρέψει θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας σε ένα δίωρο μαγκαζίνο, από τις 12.00 έως τις 14.00. Στην ομάδα του σίγουρα θα βρίσκονται η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Δημήτρης Παπανώτας και η Ελένη Τσολάκη, ενώ θα γίνονται και συνδέσεις με άτομα από το δημοσιογραφικό επιτελείο του καναλιού του Φαλήρου. Μεγάλο ερωτηματικό για τα στελέχη του ΣΚΑΪ είναι το πότε θα επιστρέψει το «My style rocks» με την Κατερίνα Στικούδη. Καθώς είναι από τα πρότζεκτ που απαιτεί πληθώρα κόσμου στο πλατό, πιθανότατα τα γυρίσματα θα αρχίσουν από αρχές Μαΐου.

Στην ίδια μοίρα βρίσκεται και το σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1 «Your Face Sounds Familiar» με τη Μαρία Μπεκατώρου. Ενα φορμάτ με πολλά άτομα μπροστά και πίσω από τις κάμερες μπήκε στον πάγο έπειτα από λίγα μόλις επεισόδια προβολής, και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλάνο για το πότε θα επιστρέψει. Το κανάλι του Αμαρουσίου, από τα ψυχαγωγικά φορμάτ, έχει ρίξει στην αρένα μόνο το «Πρωινό» με τη Φαίη Σκορδά και το «Live Tonight» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, περιμένοντας να δει το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τα μέτρα απαγόρευσης και την πανδημία για να δώσει το πράσινο φως και για τα υπόλοιπα δυνατά του χαρτιά. «Ρουκ Ζουκ», «Still Standing» και οι σειρές «Γυναίκα χωρίς όνομα», «Αγριες Μέλισσες», «Πέτα τη φριτέζα», «Αν ήμουν πλούσιος», «Μην ψαρώνεις» έχουν σβήσει τις κάμερές τους και αναμένουν ανακοινώσεις για την επιστροφή τους χωρίς να υπάρχει κάτι επίσημα.

Αναφορικά με το «Just the 2 of us» του OPEN, φαίνεται ότι θα βγει στον αέρα μετά το Πάσχα, αφού βέβαια βρεθεί η απαραίτητη «φόρμουλα» για την προστασία όλων των συντελεστών. Τα στελέχη του καναλιού και ο Νίκος Κοκλώνης, παραγωγός και παρουσιαστής, βρίσκονται σε συνεχείς συζητήσεις για το τι μέλλει γενέσθαι και αποδεικνύεται ότι σύντομα θα δοθεί λύση.

Η κατάσταση αυτή πάντως οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τους ιθύνοντες των καναλιών στο να δώσουν παράταση στη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι, αν και είθισται η ψυχαγωγία να αποχαιρετά το κοινό στις αρχές ή στα μέσα Ιουνίου, σίγουρα φέτος οι εκπομπές και ειδικά τα σίριαλ και τα σόου θα καθυστερήσουν να ρίξουν αυλαία.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου