Γυναίκες ηθοποιοί γίνονται παρουσιάστριες στην TV

Newsroom eleftherostypos.gr

Η φετινή σεζόν βρίσκει πολλές από τις αγαπημένες ηθοποιούς να δοκιμάζονται ή να ετοιμάζονται να δοκιμαστούν στο πόστο της παρουσιάστριας. Εκμεταλλευόμενες την πρόζα, που πολλές διαθέτουν, και την ικανότητά τους να επικοινωνούν με το κοινό, γνωρίζοντας πολύ καλά πώς μπορούν να μπουν στο «πετσί του ρόλου», οι εκπλήξεις είναι πολλές.

Μία από αυτές είναι η Δανάη Μπάρκα, ένα νέο και πολλά υποσχόμενο πλάσμα που μέχρι πρότινος ξεχώριζε στον χώρο του θεάτρου. «Συνειδητοποίησα πολύ νωρίς τι ήθελα να γίνω, γιατί η μητέρα μου πήγε στη Δραματική Σχολή όταν εγώ ήμουν σχεδόν έξι ετών. Οπότε, πήγαινα κι εγώ μαζί της στη σχολή. Το ζήσαμε λίγο μαζί αυτό. Ηταν σαν δεύτερο σχολείο μου. H σχολή της μητέρας μου με βοήθησε να καταλάβω από νωρίς ότι η τέχνη μπορεί να σε βοηθήσει να μάθεις να αγαπάς πιο έντονα, να συγχωρείς, να απολαμβάνεις τη ζωή, να αφήνεις τη φαντασία σου ανεξέλεγκτη. Η τέχνη είναι κάτι που μόνο καλό μπορεί να σου κάνει, μόνο ορίζοντες σου ανοίγει και μπορεί να κατευνάσει τις αρνητικές πλευρές της ψυχής σου», έχει δηλώσει για τη μεγάλη της αγάπη, το θέατρο. Ομως, η μοίρα τής επιφύλασσε μία μεγάλη επαγγελματική ανατροπή, την οποία ζει στο έπακρον και την απολαμβάνει. Η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου έχει αναλάβει την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του MEGA, «Πάμε Δανάη!», και οι κριτικές είναι μόνο θετικές. «Βουτώντας στα βαθιά», δεν παρεκκλίνει της αισθητικής και των όσων πιστεύει, καταφέρνοντας να προβάλλει ακόμη και στην πρωινή ζώνη διαφορετικά θέματα, πιο «ψαγμένα» και ουσιώδη, απέχοντας από τον κλασικό σχολιασμό που αρέσκονται οι περισσότεροι.

Μία, όμως, από τις επίσης ευχάριστες εκπλήξεις είναι και η Νάντια Κοντογεώργη. Εχοντας λάβει περγαμηνές στο θέατρο και την τηλεόραση (σ.σ.: ποιος ξεχνά τον ρόλο της στο «Κάτω Παρτάλι»…), καταφέρνοντας να θεωρείται ένα από τα πιο ταλαντούχα πλάσματα (σ.σ.: έχει παρακολουθήσει σεμιναριακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ενώ υπήρξε υποψήφια το 2014 για το Βραβείο Μελίνα Μερκούρη), βρίσκεται στην εκπομπή της ΕΡΤ1, «φλΕΡΤ», και κερδίζει τις εντυπώσεις. Με κέφι, ζωντάνια, πιστή στα θέματα τέχνης και πολιτισμού, υγείας, ευεξίας και οικογένειας, ισότητας, επιστήμης και κάθε δημιουργικής δραστηριότητας, η παρουσιάστρια πλέον μπορεί να χαμογελά πλατιά για το πόσο καλά τα καταφέρνει καθημερινά σε ένα δίωρο πρόγραμμα.

Οι «παλιές» είναι αλλιώς!

Μπορεί να μην είναι «καινούργιες» στο κομμάτι της παρουσίασης, όμως αξίζουν μία θέση σε αυτήν τη λίστα, καθώς ισορροπούν ανάμεσα σε θεατρικές και τηλεοπτικές δουλειές ως ηθοποιοί και σε επιτυχημένες εκπομπές. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η εντυπωσιακή οικοδέσποινα του «Ρουκ Ζουκ» του AΝΤ1, έχει κάνει τους καναλάρχες να πίνουν νερό στο όνομά της και να «κονταροχτυπιούνται» για το ποιος θα την κατακτήσει. Αν και τις τελευταίες σεζόν παραμένει πιστή Πηνελόπη στην επαγγελματική της στέγη, στη μνήμη των τηλεθεατών έχει μείνει και για την επιτυχημένη της πορεία στο «Dancing with the stars», στο «Just the 2 of us» του MEGA και το «Baby Dance» του ALPHA, αλλά και για την παρουσίαση του τελικού της Eurovision.

Από τις ηθοποιούς που έχουν δείξει το ταλέντο τους στο κομμάτι της παρουσίασης είναι και η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Η παρουσιάστρια, μετά τη νίκη της στο σόου χορού «Dancing with the stars» το 2012, άνοιξε φτερά για νέους ορίζοντες. Η εκρηκτική περσόνα έχει αποφασίσει ότι η υποκριτική είναι η αδυναμία και το μεράκι της αλλά η μικρή οθόνη η νέα της αγάπη! Αφήνοντας στην άκρη, για λίγο τουλάχιστον, τις σειρές, το 2013 πήρε το βάπτισμα του πυρός με την εκπομπή της στον ΣΚΑΪ «Χτύπα ξύλο», ενώ ακολούθησε ο ρόλος της παρουσιάστριας του green room στο «Dancing». Η μεταγραφή της στο MEGA για το πρωινό «Καλημερούδια» προκάλεσε αίσθηση, όπως επίσης και η επιτυχημένη παρουσίαση του «Music school» και του «Ελλάδα, σ’ αγαπώ!». Η Ντορέττα, μετά τα οικονομικά προβλήματα του τότε MEGA, βρέθηκε στον ΣΚΑΪ για την παρουσίαση του «Κάνε Παζάρι» και του «Survivor Πανόραμα», ενώ τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Μεγάλο Κανάλι για ένα παρεΐστικο κόνσεπτ, με τις Κατερίνα Ζαρίφη και Μαρία Σολωμού.

Αλλη μία ωραία κυρία έχει κάθε λόγο να χαμογελά και για την επιτυχία της ως παρουσιάστριας. Η Σμαράγδα Καρύδη μπορεί σε κάθε της συνέντευξη να δηλώνει ευθαρσώς ότι είναι ηθοποιός και όχι παρουσιάστρια, ωστόσο η πορεία της στο εν λόγω κομμάτι και στην εκπομπή «Celebrity game night» ήταν επιτυχημένη. Η πρωταγωνίστρια του θεάτρου και της τηλεόρασης για τρεις χρονιές ανέλαβε το τιμόνι του τηλεπαιχνιδιού στο MEGA, αργότερα μεταπήδησε στον ALPHA για το μουσικό φορμάτ «Νότα Μία», ενώ πλέον ξαναβρίσκεται στην οικογένεια του MEGA για την παρουσίαση του «Ενα εκατομμύριο YEN», στο καθημερινό νέο πρόγραμμα.

Πρώτη φορά παρουσιάστρια

Σπούδασε οικονομικά στο Αμερικανικό Κολλέγιο, εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα ως αεροσυνοδός, ενώ στη συνέχεια σπούδασε στη Δραματική Σχολή «Ιασμος» του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Η Μαρία Σολωμού έχει πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτικές σειρές, σε κινηματογραφικά αλλά και θεατρικά έργα, ξεχωρίζοντας και αποσπώντας θετικές κριτικές. Φέτος, θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στην παρουσίαση, καθώς έχει προγραμματιστεί να βγει στον αέρα, στις 24 Οκτωβρίου, μία νέα εκπομπή με την ίδια, την Ντορέττα Παπαδημητρίου και την Κατερίνα Ζαρίφη, που θα έχει τον τίτλο «Roomies». Αν και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πολλές λεπτομέρειες, η ηθοποιός θα βρεθεί σε έναν νέο ρόλο που δεν έχει… υποδυθεί ξανά!

*Από την έντυπη έκδοση TYPOS TV