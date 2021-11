Newsroom eleftherostypos.gr

J2US: Το ‘πε και το ‘κανε ο Νίκος Κοκλώνης τελικά! Είπε πως θα δούμε απόψε ένα ζευγάρι έκπληξη να μπαίνει στο σόου και τελικά αυτό και συνέβη…

Γιατί δεν είναι και εύκολο να πείσεις δύο προσωπικότητες σαν τη Μαρίνα Πατούλη και τον Στέλιος Διονυσίου όχι μόνο να πουν το «ναι» για να εμφανίζονται στο συγκεκριμένο σόου τραγουδιού αλλά και να συμπράξουν.

Το αν ταιριάζουν θα το δούμε στην πορεία, όμως σίγουρα ο Στέλιος Διονυσίου ως έμπειρος τραγουδιστής και η Μαρίνα Πατούλη ως καλή και επιμελής μαθήτρια, σίγουρα θα μας χαρίσουν όμορφες μουσικές συγκινήσεις.

Με την αναπλήρωση της θέσης της Ιωάννας Τούνη από τη Λάουρα Νάργιες η οποία θα βρίσκεται στο πλευρό του Νικηφόρου για όσο διάστημα θα χρειαστεί μέχρι, ίσως, να επιστρέψει η ξανθιά Θεσσαλονικιά, και την άφιξη αυτού του ζευγαριού-έκπληξη, είναι σίγουρο ότι το Just the Two of Us θα αποκτήσει νέο νόημα στα σαββατόβραδά μας.

Η Μαρίνα Πατούλη εμφανίστηκε on stage με μία κατακόκκινη τουαλέτα για να τραγουδήσει μαζί με τον Στέλιο Διονυσίου το «Λεβέντη μου και αλήτη μου» που είχε πρωτοτραγουδήσει η αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη.

