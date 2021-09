«Just the 2 of us»: Τα λαμπερά ζευγάρια και η πρεμιέρα

Newsroom eleftherostypos.gr

Just The Two Of Us: Πρεμιέρα κάνει το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 το Just The Two Of Us στον ALPHA. Παρουσιαστής θα είναι ο Νίκος Κοκλώνης με το σόου να επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες για ένα ατελείωτο πάρτι.

Αναπάντεχα ντουέτα σε μοναδικούς συνδυασμούς ύφους, ήχων και εικόνας, από τραγουδιστές και celebrities από όλους τους χώρους του θεάματος (και όχι μόνο) που γίνονται ανατρεπτικά ζευγάρια, διαγωνίζονται και βάζουν φωτιά στην ολοκαίνουρια, υπερσύγχρονη, high tech σκηνή, σ’ ένα θέαμα διεθνών προδιαγραφών.

Στην κριτική επιτροπή θα είναι η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής.

Ποια είναι τα λαμπερά ζευγάρια του J2US

Μέσα από την εκπομπή Happy Day, μαθαίνουμε τα πρώτα ζευγάρια που θα απολαύσουμε φέτος στη σκηνή του Just the 2 of Us. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, η Σάσα Σταμάτη θα συμμετέχει στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη. Ακόμη, ο «γύπας» του GNTM, Δημοσθένης Τζουμάκας θα τραγουδά με τη Γιώτα Γρίβα, ενώ ο Νίκος Μπάρκουλης με την Εβελίνα Νικόλιζα. Ντουέτο-έκπληξη είναι η νικήτρια του Big Brother, Άννα Μαρία Ψυχαράκη με τον περσινό παρουσιαστή του ριάλιτι, Χάρη Βαρθακούρη.

Ακόμη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου θα είναι ζευγάρι στη σκηνή με την Κέλλυ Κελεκίδου, ενώ η Ελένη Δήμου με τον Μαρίνο Κόνσολο. Τέλος, φέτος θα απολαύσουμε τον Κώστα Φραγκολιά με τη μοναδική Μαντώ. Βέβαια, αναμένονται και άλλες δυνατές εκπλήξεις…

