Αναλυτικός τηλεοπτικός οδηγός για τη νέα σεζόν: Ριάλιτι, σειρές και δυνατά χαρτιά στην αρένα

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η τηλεοπτική χρονιά θα έχει σίγουρα το στίγμα του MEGA. Επειτα από την περσινή προσπάθεια, φέτος τα στελέχη τα δίνουν… όλα για όλα και ρίχνουν στη μάχη παρουσιαστές πρώτης γραμμής.

H πρωινή καθημερινή ζώνη ξεκινά στις 05.00 με το μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» και τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη σε θέσεις μάχης. Τη σκυτάλη παίρνει η νεοαφιχθείσα Ελεονώρα Μελέτη με το «MEGA Καλημέρα», όπου με θετική, ψύχραιμη αλλά και ανατρεπτική ματιά η παρουσιάστρια βάζει ως στόχο να εστιάζει σε αυτά που αξίζουν την προσοχή μας και τον σχολιασμό της. Στο πλευρό της παρουσιάστριας βρίσκονται ο δημοσιογράφος Κώστας Τσουρός, η κουμπάρα της και παρουσιάστρια Φλορίντα Πετρουτσέλι και ο δημοσιογράφος-ραδιοφωνικός παραγωγός Θανάσης Πάτρας.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 10.50, στη συχνότητα του MEGA, λέει καλημέρα η Δανάη Μπάρκα, που έκανε την εμφάνισή της την περσινή σεζόν στην πρωινή ζώνη και κατάφερε να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Το «Πάμε Δανάη» προβάλλεται καθημερινά και έχει σίγουρα ανανεωμένη διάθεση! Με αποκλειστικά θέματα, πρωτότυπες στήλες και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν σε μια εκπομπή με χιούμορ, αισιόδοξη διάθεση και φρέσκια ματιά, η οικοδέσποινα και η ομάδα της (Αρης Καβατζίκης, Δέσποινα Καμπούρη, Γιώργος Κρικοριάν και Βίκυ Παγιατάκη) προσπαθούν να κερδίσουν τη δική τους θέση στην καρδιά των τηλεθεατών και, φυσικά, στους πίνακες της Nielsen.

Από τις MEGA-λες επιτυχίες του καναλιού είναι η έλευση της Ελένης Μενεγάκη. Από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας, η «βασίλισσα της TV» ανοίγει και πάλι το τηλεοπτικό της σπίτι για να μπουν η χαρά και η αισιοδοξία. Η παρέα βρίσκει την πραγματική της σημασία και η ψυχαγωγία μια εκπομπή που την απογειώνει με τον τίτλο «Ελένη». Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, ο Σάββας Πούμπουρας, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος βρίσκονται στο πλευρό της, ενώ την ειδησεογραφική ατζέντα της ημέρας παρουσιάζει ο Γιάννης Μούτσος. Η «ωραία Ελένη» δίνει τη σκυτάλη στον Νίκο Ευαγγελάτο και το «Live News», που από την περσινή σεζόν έχει κερδίσει το στοίχημα με τους τηλεθεατές.

Να σημειωθεί ότι οι εκπλήξεις δεν έχουν τέλος για τους τηλεθεατές του Μεγάλου Καναλιού, αφού η Μαρία Μπεκατώρου, η Κατερίνα Καραβάτου, η Αγγελική Νικολούλη με το «Τούνελ» και η Σίσσυ Χρηστίδου ετοιμάζουν πολλά το προσεχές διάστημα. Η τελευταία, χθες μόλις, έκανε την πρεμιέρα της με το «Χαμογέλα και πάλι» θέλοντας να γίνει η παρέα του Σαββατοκύριακου.

Η μυθοπλασία επιστρέφει δυνατά στο MEGA

Από τις πολυαναμενόμενες σειρές που κέρδισαν το ενδιαφέρον από το πρώτο επεισόδιο είναι η «Γη της Ελιάς». Οι Ανδρέας Γεωργίου, Κούλλης Νικολάου και Βάνα Δημητρίου, που μετρούν πολλές επιτυχίες, καθηλώνουν το κοινό με μία δυνατή ιστορία. Στη σκληροτράχηλη γη της ελιάς, εκεί όπου το έδαφος καρποφορεί, εκεί γεννιέται το μίσος και η εκδίκηση στήνει καρτέρι στον έρωτα. Μία δραματική ιστορία με πάθη, λάθη, βεντέτες και δίψα για δικαίωση ζωντανεύει στη μικρή οθόνη.

Με πυρετώδεις ρυθμούς, όμως, προετοιμάζονται και οι «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα» για την τηλεοπτική τους πρεμιέρα. Οι Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου μεταφέρουν στη μικρή οθόνη μία από τις μεγαλύτερες θεατρικές τους επιτυχίες. Μια σπαρταριστή κωμωδία με στιγμές άφθονου γέλιου και ένα καστ εξαιρετικών ηθοποιών υπόσχονται στο τηλεοπτικό κοινό γέλια μέχρι δακρύων.

Επειτα από 11 χρόνια απουσίας από το MEGA, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης επιστρέφει στο κανάλι που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στον κόσμο με μια δραματική σειρά κινηματογραφικού χαρακτήρα, υψηλής αισθητικής, με τίτλο «Ο δάσκαλος». Πρόκειται για το story ενός δασκάλου μουσικής, που ταξιδεύει σε ένα μικρό νησί στην εποχή της πανδημίας προκειμένου να στήσει, από την αρχή, ένα Φεστιβάλ Μουσικής. Αντιμέτωπος με τη μικρή κοινωνία του νησιού και όλες τις παθογένειές της, θα βρεθεί μπλεγμένος σε μία ακραία ερωτική ιστορία, που θα αποτελέσει κίνητρο για να εκδηλωθούν όλα τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία μαστίζουν μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων.

Μετά την επιτυχία της φετινής αστυνομικής σειράς μυστηρίου «Σιωπηλός δρόμος», όμως, έρχεται τη νέα σεζόν στο MEGA η «Σκοτεινή θάλασσα». Το νέο σίριαλ του καναλιού, που φέρει τη σφραγίδα του σπουδαίου σκηνοθέτη Γρηγόρη Καραντινάκη, εστιάζει σε έναν χημικό με διεθνή καριέρα, που ζει στο εξωτερικό και πληροφορείται για τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του. Τώρα πρέπει να επιστρέψει σε μια πόλη που τον εγκατέλειψε και την εγκατέλειψε κι αυτός, δύο χρόνια πριν, το Μεσολόγγι. Θα παλέψει με τα φαντάσματα του παρελθόντος και ένα μυστήριο που δεν λύθηκε ποτέ: Την εξαφάνιση της κοπέλας του.

Στη λίστα με τις νέες σειρές του MEGA προστίθεται και «Το αύριο μας ανήκει», μία καθημερινή δραματική σειρά με ένα πολύ δυνατό καστ ηθοποιών. Η ιστορία αρχίζει με την έκρηξη που έρχεται να ταράξει την ήσυχη ζωή στην κοινότητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Μία μητέρα ψάχνει τον γιο της ανάμεσα στα θύματα. Οταν τον βρει ζωντανό, η οικογενειακή της γαλήνη θα καταστραφεί από την ξαφνική του σύλληψη. Στην περιπέτεια που αναστατώνει τη ζωή της, μοναδική σύμμαχος είναι η εξαφανισμένη της αδελφή, που επιστρέφει έπειτα από δύο δεκαετίες. Η οικογένεια προσπαθεί να επουλώσει τα τραύματα και ολόκληρη η πόλη πασχίζει να ξεπεράσει καλά κρυμμένα μυστικά.

Τη διαφορά έρχεται να κάνει η σειρά «Κομάντα και Δράκοι». Ο σκηνοθέτης που υπέγραψε, μεταξύ άλλων, μία από τις σημαντικότερες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, «Το Νησί», ο Θοδωρής Παπαδουλάκης, επιστρέφει στο MEGA δέκα χρόνια μετά, με μία νεανική, μεταφυσική περιπέτεια μυστηρίου. Ανεξήγητα ζωντανοί εφιάλτες. Τρομακτικά όνειρα που βγαίνουν αληθινά. Μία κατάρα που «ξυπνάει» κάθε 100 χρόνια. Ο 10χρονος Γιώργος, ένα χαρισματικό παιδί με βαθιές ευαισθησίες, μετακομίζει με την οικογένειά του σε ένα χωριό της Κρήτης. Σύντομα, γίνεται μέλος των «Κομάντο», μιας παρέας ντόπιων παιδιών. Μαζί αναλαμβάνουν την αποστολή να απελευθερώσουν ένα εξίσου «ιδιαίτερο» αγόρι, τον Ντόντο, από τα δεσμά της περιβόητης συμμορίας των «Δράκων».

Πρόγραμμα ALPHA: Σταθερές αξίες και νέες αφίξεις

Eνας από τους βασικούς άξονες του προγράμματος τη νέα σεζόν είναι η μυθοπλασία, με το κανάλι να αποδεικνύει ξανά ότι στηρίζει τις ελληνικές παραγωγές. Ο ALPHA βγάζει στον αέρα καθημερινά μία οικογενειακή κωμική σειρά που φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Πιέρρου Ανδρακάκου και έχει τίτλο «Ασε μας ρε μαμά». Με αγαπησιάρικη διάθεση, αισιοδοξία και πολύ χιούμορ, με έντονο γυναικείο πρόσημο και πολύ αγαπημένους ηθοποιούς σε καταστάσεις οικείες και γνώριμες, οι περιπέτειες των ηρώων με τις συγκρούσεις, τις ανατροπές, τις φιλίες και τους έρωτές τους γίνονται μέρος της καθημερινότητάς μας.

Οι ιθύνοντες του ALPHA θεωρούν δυνατό τους χαρτί και την έλευση της δραματικής σειράς «Σασμός». Κορμός της ιστορίας είναι το επιτυχημένο μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη. Το σίριαλ πραγματεύεται τα πάντα επίκαιρα θέματα, την αγάπη και τον έρωτα, τη βεντέτα και τη συμφιλίωση. Ενας ατέρμονος κύκλος αίματος συνεχίζεται και η παλιά βεντέτα ξυπνά σαν εφιάλτης. Η μνήμη των νεκρών ζητά εκδίκηση. Οι λέξεις ποτέ δεν είχαν αρκετή δύναμη για να περιγράψουν τόσο ακραία συναισθήματα. Και κάπου εκεί δύο νέοι, δοκιμάζοντας την αγάπη, έρχονται αντιμέτωποι με τα συναισθήματά τους.

Τη λίστα της μυθοπλασίας συμπληρώνει και ο νέος κύκλος της αγαπημένης και κλασικής αξίας «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα». Η Βούλα και ο Μηνάς, η Βέλλη και ο Αγγελος, ο Ηλίας και η Καίτη, ο Μπάμπης και η Ξένια θα συνεχίσουν για ένατη χρονιά να χαρίζουν γέλιο στους τηλεθεατές μπαίνοντας στα σπίτια τους ως η καλύτερη παρέα!

Εκτός, όμως, από σειρές, το νέο πρόγραμμα ALPHA έχει και ριάλιτι σόου. Το αμφιλεγόμενο ριάλιτι έρωτα, «Bachelor», επέστρεψε με νέο κύκλο και έναν πρωταγωνιστή που έχει συζητηθεί πολύ! Ο Αλέξης Παππάς, ο πρώην παίκτης του «Survivor» και καρδιοκατακτητής, είναι ο νέος Bachelor και θα προσπαθήσει να βρει τη γυναίκα των ονείρων του. Την ίδια ώρα, πάντως, ο Νίκος Κοκλώνης ετοιμάζει τον νέο κύκλο του «Just the 2 of us» και πολλά ακόμη θέτοντας ως στόχο να ψυχαγωγήσει το κοινό.

Η Κατερίνα Καινούργιου αποτελεί την πιο ηχηρή μεταγραφή στον ALPHA και θα λέει καλημέρα καθημερινά με την εκπομπή της «Super Κατερίνα». Στην πρωινή ζώνη, όμως, το στίγμα της δίνει ξανά η Σταματίνα Τσιμτσιλή με το «Happy Day στον ALPHA», που έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Σταθερός στη θέση του είναι και ο Χρήστος Φερεντίνος, ο μετρ των τηλεπαιχνιδιών με το «Deal», ενώ η Τατιάνα Στεφανίδου με το «T Live» αλλάζει ώρα και πλέον μεταδίδεται στις 14.50. Αναφορικά με το Σαββατοκύριακο, η Ναταλία Γερμανού και ο Νίκος Μάνεσης παραμένουν στον ALPHA, καθώς οι εκπομπές τους σημείωσαν υψηλά ποσοστά και στάθηκαν με το κεφάλι ψηλά απέναντι στον ανταγωνισμό. Να σημειωθεί ότι στο κανάλι παραμένει και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που θα παρουσιάσει εκπομπή μόδας, το «Style me up».

Η ΕΡΤ1 στις επάλξεις

Η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί στην ΕΡΤ1, με την εκπομπή «Από τις έξι», και συνεχίζεται στις 09.15, με τις «Συνδέσεις». Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι της δημόσιας τηλεόρασης, «Δες και βρες», με παρουσιαστή τον Νίκο Κουρή, συνεχίζει δυναμικά την πορεία του και τη νέα τηλεοπτική σεζόν και κάνει πιο διασκεδαστικά τα μεσημέρια σας, στις 13.00, τεστάροντας όχι μόνο τις γνώσεις, αλλά και τη μνήμη. Στις 16.00, η νέα εκπομπή «Στούντιο 4» έρχεται να προστεθεί στο νέο πρόγραμμα. Κάθε απόγευμα, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος προσκαλούν τους τηλεθεατές στο πιο πλούσιο και ξεχωριστό μαγκαζίνο της ελληνικής τηλεόρασης. Ενημέρωση για θέματα που σας απασχολούν, άνθρωποι που αγαπάτε και αξίζει να γνωρίσετε, κουβέντες που σας εμπνέουν, προτάσεις για μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας συνθέτουν το περιεχόμενο της εκπομπής.

Σημαντική παρουσία στη δημόσια τηλεόραση θα έχει, όμως, η μυθοπλασία. Οι σειρές «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο», «Τα καλύτερά μας χρόνια», «Η τούρτα της μαμάς», αλλά και το «Ζακέτα να πάρεις» κέρδισαν ένα μερίδιο του κοινού και έφεραν ξανά τη δημόσια τηλεόραση στο προσκήνιο και, έτσι, συνεχίζουν και φέτος. Από τις νέες αφίξεις είναι το «Καρτ ποστάλ». Βασισμένο στο βιβλίο της Βικτόρια Χίσλοπ, τη διασκευή του σεναρίου έχουν αναλάβει, μαζί με τη συγγραφέα, ο Νίκος Απειρανθίτης, η Αλεξάνδρα Κατσαρού, η Δώρα Μασκλαβάνου και ο Παναγιώτης Χριστόπουλος, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος Γιώργος Παπαβασιλείου. Ο Τζόζεφ (Ανδρέας Κωνσταντίνου), πρωταγωνιστής -και συνδετικός κρίκος- στις αυτοτελείς ιστορίες της σειράς, είναι ένας ελληνικής καταγωγής, εσωστρεφής Αγγλος αρχαιολόγος, ο οποίος επιστρέφει στα πατρογονικά εδάφη για να αναλάβει θέση συμβούλου σε μια ανασκαφή. Μόνο που τα θεμέλια στα οποία ο ίδιος έχει στήσει τη ζωή του αποδεικνύονται σαθρά. Θα περιπλανηθεί στην Κρήτη σε ένα συναρπαστικό και δυναμικό ταξίδι στον εσωτερικό κόσμο της ψυχής του, μέσα από το οποίο θα συμφιλιωθεί με τον έρωτα που λάθεψε, τις πληγές που κακοφόρμισαν, τον θάνατο που τον σημάδεψε όταν ήταν παιδί. Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί ηθοποιοί, μεταξύ αυτών οι Μυρτώ Αλικάκη, Ναταλία Σουίφτ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Μαρία Βοσκοπούλου.

Πρεμιέρα ετοιμάζεται να κάνει και το σίριαλ «Σε ξένα χέρια», σε σκηνοθεσία Στέφανου Μπλάτσου. Αφετηρία της αφήγησης αποτελεί η απαγωγή ενός βρέφους, που γίνεται η αφορμή να ενωθούν οι μοίρες και οι ζωές των ανθρώπων της ιστορίας μας. Το αθώο βρέφος γεννήθηκε σ’ ένα δύσκολο περιβάλλον, που ο ίδιος ο πατέρας του είχε προαποφασίσει ότι θα το πουλήσει βάζοντας να το απαγάγουν. Ομως, κατά τη διάρκεια της απαγωγής, όλα μπερδεύονται και, έτσι, το βρέφος φτάνει στην έπαυλη του μεγαλοεπιχειρηματία Χαράλαμπου Φεγκούδη (Γιάννης Μπέζος) ως από μηχανής… εγγονός του. Από θέλημα της μοίρας, το μωρό βρίσκεται στο αυτοκίνητο του γιου του Φεγκούδη, Μάνου (Κυριάκος Σαλής). Η μητέρα του, η Τόνια Μαυρομάτη (Βάσω Λασκαράκη), που το αναζητούσε, μέσα από μια περίεργη σύμπτωση, έρχεται να εργαστεί ως νταντά του ίδιου της του παιδιού στην έπαυλη, χωρίς, φυσικά, να το αναγνωρίσει.

Επίσης, στη δημόσια τηλεόραση, θα προβληθεί η δραματική σειρά εποχής έξι επεισοδίων, «Αγάπη παράνομη», σε σενάριο Ελένης Ζιώγα, σκηνοθεσία Νίκου Κουτελιδάκη, βασιζόμενη στο ομότιτλο διήγημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού θεάτρου, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, θα πρωταγωνιστήσει, ενώ στο πλευρό της θα βρίσκεται ο Νίκος Ψαρράς.

Ενας από τους μεγαλύτερους δημιουργούς της γενιάς του, ο Μανούσος Μανουσάκης, μετά τη μεγάλη του επιτυχία «Το Κόκκινο Ποτάμι» του OPEN, επιστρέφει στη μικρή οθόνη, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, με δύο μίνι σειρές, «Βαρδιάνος στα σπόρκα» και «Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου», οι οποίες βασίζονται σε διηγήματα της κλασικής ελληνικής λογοτεχνίας. Η τρίτη σειρά του Μανούσου Μανουσάκη θα βασίζεται στις «Κρίσιμες στιγμές» της Γαλάτειας Καζαντζάκη, όπου παρουσιάζονται οι πληγωμένες αλλά αξιοπρεπείς γυναίκες, οι αποκλεισμένοι και απόκληροι του αστικού χώρου, οι πνευματικοί άνθρωποι που δεν υποδύονται τον ρόλο τους αλλά τον επωμίζονται.

Τα σχέδια του ΑΝΤ1

Οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1 στρέφονται πλέον περισσότερο στα ριάλιτι σόου, λιγότερο στις σειρές, κρατώντας βέβαια στη φαρέτρα τους τα δύο δυνατά όπλα στη μυθοπλασία: τις «Αγριες Μέλισσες» και τον «Ηλιο». Η σειρά εποχής και το καθημερινό δραματικό σίριαλ, που καθήλωσαν το κοινό, ετοιμάζονται για πρεμιέρα με πολλές ανατροπές και σεναριακές προσθήκες, φροντίζοντας να διατηρήσουν τη σχέση που «έχτισαν» με τους τηλεθεατές.

Το πρώτο μισό της σεζόν θα βγει στον αέρα το φορμάτ μαγειρικής «Game of Chefs». Ο πιο ανατρεπτικός διαγωνισμός έρχεται για να αναδείξει τον νικητή που θα κερδίσει τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ! Στο «Game Of Chefs» όλοι μπορούν να αποδείξουν το μαγειρικό τους ταλέντο, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, αρκεί να έχουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και, πάνω από όλα, την επιθυμία να πετύχουν. Αλατοπίπερο θα δώσουν οι τρεις κριτές, Αγγελος Λάντος, Ανταμ Κοντοβάς και Βασίλης Μουρατίδης, αλλά και η παρουσιάστρια Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Το κανάλι, μεταξύ άλλων, θα παρουσιάσει το βραβευμένο τηλεοπτικό φορμάτ «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here – The castle edition», το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην ελληνική εκδοχή, μια ομάδα διασήμων θα ζήσει την περιπέτεια πίσω από τα τεράστια τείχη ενός εντυπωσιακού μεσαιωνικού, κατεστραμμένου κάστρου στην Πολωνία. Οι παίκτες θα δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις και οριακές καταστάσεις. Θα έρθουν αντιμέτωποι με τους φόβους τους μέσα από τρομακτικές δοκιμασίες, με σκοπό να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση. Οπως έχει γίνει γνωστό, τα δικαιώματα του «Ελλάδα έχεις ταλέντο» τα έχει το κανάλι του Αμαρουσίου, όπως και της «Φάρμας», που προβλήθηκε πέρσι. Τα στελέχη δεν έχουν αποφασίσει πότε θα τα βγάλουν στον αέρα, όμως θεωρείται βέβαιο ότι θα κρατήσουν συντροφιά στο κοινό.

Οι σταθερές αξίες, «Καλημέρα Ελλάδα» και «Πρωινό» έχουν βγει ήδη στον αέρα, ενώ η Ζέτα Μακρυπούλια με το «Ρουκ Ζουκ» ετοιμάζεται να κάνει comeback αύριο. Σύντομα πρώτη επίσημη θα κάνει και ο Μάρκος Σεφερλής με το «5Χ5», που κέρδισε πέρσι τις εντυπώσεις. Αναφορικά με τη late night ζώνη, πρωταγωνιστής ξανά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που έχει καταφέρει να απογειώσει τον σταθμό με το «The 2night show».

STAR… εκπλήξεις

Μετά την αποχώρηση της Κατερίνας Καραβάτου, το νέο πρωινό δίδυμο θα είναι ο Γιώργος Καρτελιάς και η Ελίνα Παπίλα, που θα παρουσιάζουν το «Breakfast at Star». Η εκπομπή, πιθανότατα, θα ξεκινά στις 09.00 το πρωί και θα δίνει τη σκυτάλη στη Ζήνα Κουτσελίνη, με την άκρως επιτυχημένη εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Την τιμητική του στο πρόγραμμα του STAR έχει όμως το ριάλιτι μόδας «Greece’s Next Top Model». Οι Δημήτρης Σκουλός, Αγγελος Μπράτης, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Ισμήνη Παπαβλασοπούλου θα αναζητήσουν το επόμενο «GNTM», ενώ καθοριστικό ρόλο στην πορεία των διαγωνιζομένων έχει για ακόμα μία χρονιά και ο μέντοράς τους, Γιώργος Καράβας! Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν τα ποσοστά τηλεθέασης, ειδικά μετά την αποχώρηση της Βίκυς Καγιά, της γυναίκας που έχει συνδέσει το όνομά της με το φορμάτ. Η αγαπημένη παρουσιάστρια και επιχειρηματίας θα βρεθεί και φέτος στην παρουσίαση του «Shopping Star», του απόλυτου παιχνιδιού μόδας που κάθε μεσημέρι κερδίζει την εμπιστοσύνη του κοινού. Η Βίκυ, βέβαια, θα αναλάβει και το «Dancing with the stars», που έρχεται εντελώς ανανεωμένο στη συχνότητα του STAR. Στο πρόγραμμα του σταθμού θα συμπεριληφθεί και ο «Τροχός της Τύχης», το μακροβιότερο και πιο αγαπημένο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με παρουσιαστή τον υπέροχα απρόβλεπτο Πέτρο Πολυχρονίδη. Εχοντας στη φαρέτρα του την εμπειρία των προηγούμενων ετών και το ταλέντο του, θα προσπαθήσει να διατηρήσει την τηλεθέαση και να τερματίσει και φέτος στην κορυφή.

Από την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου στις 21.00, όμως, και κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, η σειρά του STAR «Ερωτας με διαφορά» θα δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές. Ο έρωτας της Ζέτας και του Κωστή, ένας έρωτας απρόβλεπτος, συναρπαστικός, παθιασμένος, που συνάντησε πολλά εμπόδια αλλά έμεινε δυνατός και ζωντανός, θα απασχολήσει ξανά. Στον 2ο κύκλο της σειράς όσοι στάθηκαν απέναντί τους και τους έκριναν δοκιμάζουν οι ίδιοι, αναπάντεχα, τη γλυκιά γεύση του έρωτα! Η σχέση της Ζέτας (Φαίη Ξυλά) και του Κωστή (Βασίλης Μίχας) θα αντιμετωπίσει και πάλι πολλές ανατροπές! Οι ισορροπίες στο άμεσο περιβάλλον τους αλλάζουν απότομα και διαμορφώνουν γύρω τους μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν που είχαν συνηθίσει.

Να σημειωθεί ότι το 2ο μισό της χρονιάς θα επιστρέψει και το «MasterChef».

OPEN: Νέα πρόσωπα και σειρές

Οι αποχωρήσεις, το προηγούμενο διάστημα, διαδέχθηκαν η μία την άλλη. Τα στελέχη, όμως, θα προσπαθήσουν να βάλουν τα δυνατά τους και να κρατήσουν ένα μερίδιο κοινού πιστό στο κανάλι. H ενημερωτική εκπομπή «Ωρα Ελλάδος» συνεχίζει με τον Ακη Παυλόπουλο και την Ευλαμπία Ρέβη, ενώ η πρωινή άφιξη στην ψυχαγωγία είναι η Μπέττυ Μαγγίρα. Η νέα εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα;» θα αντικαταστήσει το «Ευτυχείτε!», με τη show woman να κάνει ένα τολμηρό εγχείρημα έχοντας στο πλευρό της τους Δημήτρη Μακαλιά, Δημήτρη Σαράντο και τον σεφ Κυριάκο Μελά.

Στη μεσημεριανή ζώνη θα προστεθεί το «Glam Wars», με τη νικήτρια του «GNTM», Κάτια Ταραμπάνκο, στην παρουσίαση. Κάθε εβδομάδα τέσσερις ομάδες, αποτελούμενες η καθεμία από έναν hair stylist και έναν make up artist, θα διαγωνίζονται μεταξύ τους για ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο. Καθημερινά η παρουσιάστριά του θα τους δίνει και ένα διαφορετικό κόνσεπτ, ίδιο και για τις τέσσερις ομάδες, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσουν πάνω στα μοντέλα τους προκειμένου να παρουσιάσουν εντυπωσιακά κουρέματα, χτενίσματα και μακιγιάζ. Στις 15.00 σειρά έχει η μαγειρική εκπομπή με τον Βαγγέλη Δρίσκα «Κάθε μέρα σεφ» και αμέσως μετά, στην απογευματινή ζώνη, το κανάλι της Παιανίας φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια άλλη εκδοχή των «Οικογενειακών ιστοριών», με παρουσιάστρια την Τζωρτζέλα Κόσιαβα. Lead in στο κεντρικό δελτίο με την Πόπη Τσαπανίδου θα δίνει η νέα καθημερινή σειρά του σταθμού με τίτλο «Η τελευταία ώρα» της Αννας Αδριανού.

Το κομμάτι της μυθοπλασίας θα συμπληρωθεί με το σίριαλ «Σ’ αγαπάω μεν, αλλά…», που είναι βασισμένο στην εξαιρετικά πετυχημένη ισραηλινή σειρά «Life isn’t everything» και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα βρεθούν οι Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Χριστίνα Τσάφου, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Εύη Δαέλη, Μαριέλλα Σαββίδου και πολλοί ακόμη. Αναφορικά με την υπόθεση, ο Παύλος και η Δάφνη είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι που προσπαθεί να λύσει όλα του τα προβλήματα χωρίς να συνειδητοποιεί πως, αν πράγματι κάποτε τα κατάφερνε, η ζωή δεν θα είχε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκρηκτικοί και οι δύο, φτάνουν στα άκρα, γεγονός που πολλές φορές τούς φέρνει στα όρια του χωρισμού. Αλλά αυτό το ζευγάρι μαζί δεν κάνει και χώρια δεν μπορεί!

Επιστροφή… στο πρόγραμμα του OPEN φαίνεται ότι θα κάνουν οι «Ράδιο Αρβύλα», η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη που εδώ και χρόνια έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία εξαιρετική σχέση με τους τηλεθεατές. Αν και τα δημοσιεύματα τους θέλουν να πολιορκούνται και από άλλους σταθμούς, εκτός απροόπτου θα βρεθούν στην ίδια θέση.

ΣΚΑΪ με πολλούς άσους

H μάχη της ενημέρωσης ξεκινά από νωρίς στο κανάλι του Φαλήρου και συγκεκριμένα με το «Σήμερα», όπου οι Δημήτρης Οικονόμου και Μαρία Αναστασοπούλου καλημερίζουν τους τηλεθεατές στις 06.00. Τη σκυτάλη, στις 10.00, παίρνουν οι Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας, όντες οι πιο ταιριαστοί «Αταίριαστοι». Πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και διεθνείς εξελίξεις, με ειδήσεις για αθλητισμό, υγεία και τεχνολογία, με ζωντανές συνδέσεις από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, με συνεντεύξεις από πρόσωπα της επικαιρότητας και με καλεσμένους που είναι τα πρόσωπα της ημέρας, αλλά κυρίως με τη διαφορετική δημοσιογραφική ματιά τους συνθέτουν τη θεματολογία.

Στις 11.30, η αγαπημένη Αργυρώ Μπαρμπαρίγου με την εκπομπή «Ωρα για φαγητό με την Αργυρώ» παραδίδει μαθήματα μαγειρικής, ενώ στις 12.00 ξεκινά το «Love it» με την Ιωάννα Μαλέσκου. Η εκπομπή επέστρεψε ανανεωμένη στον ΣΚΑΪ με αποκλειστικές ειδήσεις, πρόσωπα που αγαπάμε και χρηστικά θέματα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Το μεσημέρι, στις 15.00, ο απόλυτος σόουμαν, Νίκος Μουτσινάς, παρουσιάζει για τρίτη σεζόν την πιο fun εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, το «Καλό μεσημεράκι». Stand up, χρυσή τηλεόραση, αποκλειστικές ειδήσεις από την υπέρλαμπρη Βάνια και μουσικοί πειραματισμοί από τους Alcatrash συνθέτουν την πιο κεφάτη εκδοχή του μεσημεριού.

Στις 17.05, δράση αναλαμβάνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, που επιστρέφει στη μικρή οθόνη με την εκπομπή μαγειρικής «Κάτι ξαναψήνεται». Η παρουσιάστρια, κάθε εβδομάδα, συστήνει πέντε μοναδικούς χαρακτήρες που ανοίγουν το σπίτι και την κουζίνα τους. Σκοπός τους είναι να εντυπωσιάσουν τους συμπαίκτες τους με το μενού που θα ετοιμάσουν, να κερδίσουν τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας, αλλά και 2.500 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την «Queen Dina» θα προβάλλεται η καθημερινή δραματική σειρά «Μόλις χθες». Μία «τραυματισμένη» ιστορία αγάπης, ένα ερωτικό τρίγωνο, οικογενειακά μυστικά και δυνατές ανθρώπινες σχέσεις, που ξεδιπλώνονται στον μικρόκοσμο ενός νησιού. Η Λουίζα Κεχαγιά (Αθηνά Γιακεζόγλου) και ο Μιχάλης Γαζής (Αποστόλης Τότσικας) ζουν την απόλυτη ευτυχία και ετοιμάζονται να παντρευτούν. Μία δολοφονία, όμως, έρχεται να διαλύσει τον παράδεισό τους. Ο Μιχάλης κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα της και βρίσκεται φυλακισμένος για ένα έγκλημα που δεν έκανε. Δύο οικογένειες διχάζονται ανάμεσα στο μίσος και τον έρωτα. Δέκα χρόνια μετά, ο Μιχάλης αποφυλακίζεται και θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη για όσα έχασε. Είναι αποφασισμένος να «καθαρίσει» το όνομά του και να αποδείξει την αθωότητά του στη Λουίζα. Εκείνη, όμως, έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της. Είναι παντρεμένη με τον κολλητό φίλο του Μιχάλη, τον Σπύρο Νικολάου (Σπύρος Σταμούλης), και μαζί μεγαλώνουν το δικό του παιδί. Ο Μιχάλης είναι πλέον αντιμέτωπος με διπλή προδοσία, καθώς ο Σπύρος είναι ο άνθρωπος που τον ενοχοποίησε για τον θάνατο του πατέρα της αγαπημένης του. Θα καταφέρει να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από την άδικη καταδίκη του;

Η βραδινή ζώνη, όμως, του ΣΚΑΪ έχει, επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον. Σε μία χρονιά που τα ριάλιτι σόου πρωταγωνιστούν, το κανάλι του Φαλήρου έχει αρκετά στη φαρέτρα του. Το «Big Brother 2» έχει ήδη βγει στον αέρα, όπως και ο διαγωνισμός μαγειρικής «Top Chef», με τα καθημερινά επεισόδια των δύο πρότζεκτ να διεκδικούν τη δική τους θέση στους πίνακες της Nielsen… ψάχνοντας ακόμη μερίδιο κοινού. Το προσεχές διάστημα πρεμιέρα θα κάνει και το «The Voice», ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του καναλιού. Με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό και κριτική επιτροπή τους σταθερούς πλέον Σάκη Ρουβά, Πάνο Μουζουράκη, Ελενα Παπαρίζου και τον «νέο» Κωνσταντίνο Αργυρό, το μουσικό σόου θα επανέλθει με πολλές προσδοκίες.

ΣΚΑΪ χωρίς «Survivor» δεν γίνεται, ωστόσο, ως είθισται, θα βγει το δεύτερο μισό, ενώ ερωτηματικό παραμένει και το πότε θα κάνει πρεμιέρα το «My style rocks».