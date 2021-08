Τα 17 ριάλιτι σόου που θα δούμε τη νέα χρονιά στην TV

Newsroom eleftherostypos.gr

Μόδα, τραγούδια, χορός, πολλή μαγειρική έρχονται την επόμενη σεζόν στη μικρή οθόνη μέσα από ριάλιτι σόου των καναλιών.

«Greece’s Next Top Model», STAR

Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός μόδας, που κατάφερε να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό για τρεις σεζόν, επιστρέφει δυναμικά στην οθόνη του STAR εντελώς ανανεωμένος και επίκαιρος, με αγόρια και κορίτσια να αγωνίζονται επί ίσοις όροις για τον τίτλο του «GNTM 4»! Για 4η χρονιά, το ριάλιτι μόδας αναζητά το νέο πρόσωπο που θα «ταράξει» τα νερά του ελληνικού μόντελινγκ. Κάθε εβδομάδα οι διαγωνιζόμενοι θα κρίνονται για τη συνολική εμφάνισή τους, σε μια σειρά από δοκιμασίες ομορφιάς και μόδας, με στόχο να «αιχμαλωτίσουν» τον φακό αλλά και τις εντυπώσεις των τεσσάρων ειδικών της κριτικής επιτροπής. Ο κορυφαίος φωτογράφος μόδας Δημήτρης Σκουλός, ο σχεδιαστής υψηλής ραπτικής Αγγελος Μπράτης, η διακεκριμένη creative director Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχονται στην κριτική επιτροπή το top model Ισμήνη Παπαβλασοπούλου, που έρχεται με αέρα εξωτερικού να εντυπωσιάσει.

«Dancing With The Stars», STAR

«Το Star ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Βίκυ Καγιά. Η αγαπημένη παρουσιάστρια θα συνεχίσει να παρουσιάζει για 6η χρονιά το εξαιρετικά επιτυχημένο “Shopping Star”, την καθημερινή συνήθεια που έγινε λατρεία, ενώ παράλληλα θα αναλάβει και την παρουσίαση του μοναδικού χορευτικού διαγωνισμού “Dancing With The Stars”, που έρχεται εντελώς ανανεωμένο στη συχνότητα του Star για τη σεζόν 2021 – 2022. Ολοκληρώνοντας τρεις επιτυχημένες χρονιές, η Βίκυ Καγιά αποτελεί ένα σημαντικό μέλος του GNTM, που θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της»… Με αυτήν τη λιτή ανακοίνωση το κανάλι της Κηφισιάς γνωστοποιούσε όχι μόνο την άφιξη του φιλανθρωπικού σόου στο δυναμικό του, αλλά και το ότι η Βίκυ Καγιά αναλαμβάνει την παρουσίαση. Αν και τα στελέχη κρατούν επτασφράγιστο μυστικό τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν, φήμες θέλουν τις Μπέσσυ Αργυράκη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Μαίρη Μηνά να βρίσκονται σε συζητήσεις.

«Αγρότης μόνος ψάχνει», ΣΚΑΪ

Μπορεί ακόμη να μην έχει διευκρινιστεί το αν θα βγει στον αέρα το πρώτο ή το δεύτερο μισό της σεζόν, το μόνο βέβαιο όμως είναι ότι την παρουσίαση θα αναλάβει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η «Queen Dina» επιστρέφει έπειτα από ένα διάστημα αποχής και αναμένεται με ενδιαφέρον το comeback της. Οσο για το φορμάτ, που συστήθηκε κατά το παρελθόν από τη συχνότητα του ALPHA, αγρότες αναζητούν τις γυναίκες της ζωής τους, που τους ακολουθούν στην καθημερινότητά τους και προσπαθούν να συμβιώσουν.

«Survivor», ΣΚΑΪ

Ολοκλήρωσε την πορεία του πριν από λίγο καιρό, ωστόσο ο Γιώργος Λιανός στο φινάλε ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει και νέα σεζόν. Το ριάλιτι επιβίωσης, που έχει αποκτήσει φανατικούς τηλεθεατές και χαρίζει σαρωτικά ποσοστά στον ΣΚΑΪ, θα επιστρέψει το δεύτερο μισό της επόμενης χρονιάς. Με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιανό και παραγωγό τον Ατζούν Ιλιτζαλί, το πρότζεκτ ετοιμάζεται να χαρίσει πολλές δυνατές στιγμές.

«The Voice», ΣΚΑΪ

Μέσα από τη συχνότητα του Φαλήρου θα επιστρέψει και το μουσικό σόου, που έχει γράψει ιστορία. Πιθανότατα με παρουσιαστή και πάλι τον Γιώργο Λιανό, ένα άτομο που ο Ιλιτζαλί απέδειξε ότι πιστεύει και υποστηρίζει, το πρότζεκτ θα βγει το πρώτο μισό της σεζόν. Αυτό, όμως, που δεν γνωρίζει κανείς είναι το ποιοι θα καθίσουν στις καρέκλες των κριτών. Οπως αποκάλυψε η ίδια η Ελενα Παπαρίζου σε συνέντευξή της στο «The 2night Show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, κανείς από τους κριτές δεν είχε ενημερωθεί αν το παιχνίδι θα συνεχίσει ή όχι, ξεκαθαρίζοντας πως δεν της έχει γίνει σχετική πρόταση. Επίσης, πληροφορίες θέλουν εδώ και καιρό την Ελεωνόρα Ζουγανέλη να έχει πάρει την απόφαση να μη συμμετάσχει στη νέα σεζόν.

«Big Brother», ΣΚΑΪ

Το προηγούμενο διάστημα η παρουσίασή του συζητήθηκε ιδιαίτερα, αφού ο πόλεμος που ξέσπασε ανάμεσα σε Γιώργο Τσαλίκη και ΣΚΑΪ δεν πέρασε απαρατήρητος. Η παραγωγή του «Μεγάλου Αδελφού», ωστόσο, βρίσκεται σε προχωρημένη φάση αυτήν την περίοδο με σκοπό να γίνει η επιλογή των επικρατέστερων προσώπων για το τελικό καστ των παικτών που θα μπουν στο ριάλιτι.

«Η Φάρμα», ΑΝΤ1

Επανήλθε στην τηλεοπτική αρένα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη και νικητή τον Κώστα Γκρέκα. Εχει ήδη γίνει γνωστό ότι θα κρατήσει συντροφιά και την επόμενη χρονιά, με τους λάτρεις της φύσης και του λακωνικού τρόπου ζωής να έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή.

«My Style Rocks», ΣΚΑΪ

Γυναίκες και άντρες θα ξαναδοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και τη φαντασία τους στη μόδα, καθώς ο νέος κύκλος του «My Style Rocks» θα επιστρέψει στη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Χωρίς να έχει γίνει γνωστό ποιοι θα καθίσουν στις καρέκλες των κριτών και ποια παρουσιάστρια θα αναλάβει το τιμόνι του πρότζεκτ, το φορμάτ μόδας θα κρατά συντροφιά καθημερινά.

«Glam Warms», OPEN

Το «Glam Warms» θα προβληθεί από τη συχνότητα του OPEN τη νέα χρονιά, όπου κάθε εβδομάδα τέσσερις ομάδες, αποτελούμενες η καθεμία από έναν hair stylist και έναν make up artist, θα διαγωνίζονται μεταξύ τους για ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο. Καθημερινά η παρουσιάστριά του θα τους δίνει και ένα διαφορετικό κόνσεπτ, ίδιο και για τους τέσσερις ομάδες, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσουν πάνω στα μοντέλα τους προκειμένου να παρουσιάσουν εντυπωσιακά κουρέματα, χτενίσματα και μακιγιάζ.

«Bachelor», ALPHA

Το αμφιλεγόμενο ριάλιτι έρωτα θα επιστρέψει με νέο κύκλο τη νέα σεζόν και έναν πρωταγωνιστή που έχει συζητηθεί πολύ! Ο Αλέξης Παππάς, ο πρώην παίκτης του «Survivor» και καρδιοκατακτητής, θα είναι ο νέος Bachelor και θα προσπαθήσει να βρει τη γυναίκα των ονείρων του. Με τον ίδιο ακόμη να τηρεί σιγήν ιχθύος, η παρουσία του θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς εδώ και μήνες απασχολεί πολύ.

«Just The 2 Of Us», ALPHA

Στο κανάλι του ALPHA θα μεταδίδεται από τη νέα τηλεοπτική χρονιά ο καινούργιος κύκλος του φαντασμαγορικού σόου «Just The 2 Of Us», με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Αν και υπήρξαν συζητήσεις και με άλλα κανάλια, η συμφωνία έκλεισε και έγινε επίσημη μέσα από την ανακοίνωση του σταθμού.

Φυσικά, το συγκεκριμένο πρότζεκτ φέρνει μαζί στο κανάλι και τα βασικά του πρόσωπα, αφού θεωρείται δεδομένο πως η Δέσποινα Βανδή, η Βίκυ Σταυροπούλου, η Μαρία Μπακοδήμου και μάλλον ο Σταμάτης Φασουλής θα ακολουθήσουν τον παρουσιαστή και το σόου.

«I’m a Celebrity… Get Me Out of Here – The castle edition», ΑΝΤ1

Το κανάλι, μεταξύ άλλων, θα παρουσιάσει το βραβευμένο τηλεοπτικό φορμάτ «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here – The castle edition», το οποίο έκανε τεράστια επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην ελληνική εκδοχή, μια ομάδα διασήμων θα ζήσει την περιπέτεια πίσω από τα τεράστια τείχη ενός εντυπωσιακού μεσαιωνικού, κατεστραμμένου κάστρου στην Πολωνία. Οι παίκτες θα δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις και οριακές καταστάσεις. Θα έρθουν αντιμέτωποι με τους φόβους τους μέσα από τρομακτικές δοκιμασίες, με σκοπό να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση.

«Ελλάδα, έχεις ταλέντο», ΑΝΤ1

Οπως έχει γίνει γνωστό, τα δικαιώματα του «Ελλάδα, έχεις ταλέντο» τα έχει το κανάλι του Αμαρουσίου. Τα στελέχη δεν έχουν αποφασίσει πότε θα τα βγάλουν στον αέρα, πιθανότατα το πρώτο μισό της σεζόν, ενώ το όνομα του Γρηγόρη Αρναούτογλου φιγουράρει για την παρουσίαση.

Μαγειρικά σόου στο επίκεντρο

Η τεράστια επιτυχία του διαγωνισμού μαγειρικής «MasterChef» του STAR όχι μόνο έκανε τα στελέχη να δώσουν το «πράσινο φως» και για του χρόνου, αλλά οδήγησε τα στελέχη των αντίπαλων καναλιών σε παρόμοια φορμάτ.

Ο ΑΝΤ1 ετοιμάζει κουζίνες και κουτάλες, καθώς θα βγάλει στον αέρα το πρώτο μισό της σεζόν το «Game of Chefs»! Οι Αγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Ανταμ Κοντοβάς κάθονται στη θέση του κριτή και βάζουν τη βραβευμένη υπογραφή τους στον πιο ανατρεπτικό διαγωνισμό μαγειρικής. Οι τρεις καταξιωμένοι σεφ θα μοιραστούν με τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες συμμετέχοντες του «Game Of Chefs» όλα όσα τους οδήγησαν στην κορυφή της γαστρονομίας: Τη γνώση, την τεχνική, την εμπειρία, την αισθητική και τη διάθεση για πειραματισμό και καινοτομία.

Tο παιχνίδι ξεκινά με τις «Blind Taste Test» Auditions, όπου ο κάθε διαγωνιζόμενος σερβίρει τη μαγειρική του πρόταση που θα τον περάσει στην επόμενη φάση. Αυτή είναι η μεγάλη έκπληξη του «Game Of Chefs»! Οι κριτές δεν γνωρίζουν σε ποιον ανήκει το κάθε πιάτο! Η προσωπική ιστορία του κάθε διαγωνιζομένου τούς είναι άγνωστη. Για να περάσει κάποιος στην επόμενη φάση, στο «Boot Camp», θα πρέπει οι δύο από τους τρεις κριτές να εγκρίνουν το πιάτο του. Το «Boot Camp» περιλαμβάνει μια σειρά δοκιμασιών, όπου οι παίκτες πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις δεξιότητες και την αφοσίωση που απαιτούνται για έναν σεφ πρώτης γραμμής. Επειτα από κάθε δοκιμασία, οι κριτές θα επιλέξουν τους διαγωνιζομένους που θα εντάξουν στις ομάδες τους.

Το τρίτο στάδιο του «Game Of Chefs» είναι τα «Kitchen Battles», όπου ο ρόλος των τριών σεφ αλλάζει, καθώς γίνονται αρχηγοί των ομάδων τους. Οι σεφ μπορούν να καθοδηγούν, αλλά όχι να μαγειρεύουν μαζί με τις ομάδες τους στα battles. Τα πιάτα θα κρίνονται, πλέον κάθε φορά, από διαφορετικούς γνώστες της υψηλής γαστρονομίας. Από τις τρεις ομάδες, μία θα είναι η νικήτρια.

Στη συνέχεια, τα μέλη των δύο ηττημένων ομάδων θα διαγωνίζονται μεταξύ τους και οι τρεις σεφ, ως κριτές πάλι, θα δοκιμάζουν όλα τα πιάτα μέσα από «Blind Taste» διαδικασία, παίρνοντας το μεγάλο ρίσκο να απορρίψουν, χωρίς να το ξέρουν, το πιάτο ενός διαγωνιζομένου της ομάδας τους. Μια σκληρή μαγειρική διαδρομή ξεκινά! Κριτές και διαγωνιζόμενοι σε ετοιμότητα! Πεδίο μάχης η κουζίνα και ένας μόνο νικητής στο τέλος.

Ενα νέο μαγειρικό ριάλιτι, όμως, έρχεται από τον Σεπτέμβριο δυναμικά στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Το «Top Chef» επιστρέφει στη μικρή οθόνη σε παραγωγή της Acun Medya και πολλές εκπλήξεις. Το φορμάτ προβλήθηκε στον ΑΝΤ1 το 2010 και την ερχόμενη χρονιά θα αλλάξει στέγη, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά ακόμη τα ονόματα των κριτών και του παρουσιαστή.

Να σημειωθεί ότι πληροφορίες θέλουν τον ΣΚΑΪ να έχει βάλει μπρος και την εκπομπή μαγειρικής «Κάτι ξαναψήνεται». Τα δικαιώματα για την Ελλάδα ανήκουν στην Acun Medya, ενώ -για όσους δεν θυμούνται το φορμάτ από την εποχή που προβαλλόταν στον ALPHA- κάθε εβδομάδα πέντε πρόσωπα θα ανοίγουν τα σπίτια τους και κάθε μέρα το ένα από αυτά θα μαγειρεύει για τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα έχει τον ρόλο της παρουσιάστριας.

Από το περιοδικό ΤΥΠΟΣ TV που κυκλοφορεί με την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

