MEGA μεταγραφή για Μπεκατώρου

Κωνσταντίνος Αντωνάτος

Μία μεταγραφή που ήταν κοινό μυστικό εδώ και αρκετές εβδομάδες επισημοποιήθηκε εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα. Η Μαρία Μπεκατώρου ανήκει και επίσημα στο δυναμικό του MEGA, παρόλο που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ξεκάθαρα τι ακριβώς θα παρουσιάσει.

Επικοινωνιακή και οικεία, η Μαρία Μπεκατώρου κατάφερε τα τελευταία χρόνια, διαγράφοντας μεγάλες επιτυχίες μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, να γίνει ένα από τα κορυφαία ονόματα της μικρής οθόνης στη χώρα μας. Αυτή τη φορά, η διάσημη παρουσιάστρια επέλεξε να αφήσει το σταθμό που φάνηκε να μην έχει κάτι αξιόλογο να της προτείνει για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και να ενταχθεί στη MEGA-λη ομάδα που έχτισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αυτή την τηλεοπτική περίοδο, για το Μεγάλο Κανάλι που αναγεννάται.

Λίγο πριν συμπληρώσει 30 χρόνια συνεχούς τηλεοπτικής παρουσίας, η αγαπημένη παρουσιάστρια επιστρέφει στο κανάλι που ουσιαστικά την έβαλε στην… εντεκάδα της κορυφής, πριν περίπου μία δεκαετία. Ας μην ξεχνάμε πως στο MEGA ήταν το πρώτο της μεγάλο τηλεοπτικό βήμα, με τη συμμετοχή της στο «Just The Two Of Us» στο πλευρό του Χρήστου Χολίδη, αλλά και το πρώτο μεγάλο project που παρουσίασε, το «MasterChef Junior».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Μαρία Μπεκατώρου έχει ήδη κάνει τα πρώτα ραντεβού με τους ανθρώπους του σταθμού, σχεδιάζοντας το νέο της τηλεοπτικό βήμα, που σίγουρα δεν θα το δούμε στο α’ μισό της φετινής σεζόν. Παρόλο που γράφτηκε ότι η συμφωνία άργησε να κλειστεί και δεν υπήρχε χρόνος για να βρεθεί χώρος στο νέο πρόγραμμα του MEGA για εκείνη, η αλήθεια φαίνεται πως είναι κάπου στη μέση, μιας και μπορεί η ανακοίνωση να έγινε στην καρδιά του Αυγούστου, ωστόσο η απόφαση ώστε να κάνει τηλεοπτικά την εμφάνισή της λίγο αργότερα υπήρχε από την πρώτη μέρα των συζητήσεών της με το κανάλι.

Ετσι, η Μαρία Μπεκατώρου όλα δείχνουν πως θα αναλάβει ξανά την παρουσίαση ενός βραδινού show, που θα διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που ταιριάζουν στην τηλεοπτική της υπογραφή: γέλιο, celebrities, μουσική και αυτοσαρκασμό. Τίποτα βέβαια δεν αποκλείει η συνεργασία με το MEGA να μη μείνει μόνο σε αυτό το project, αφού η ίδια έχει αποδείξει με τεράστια επιτυχία πως είναι ικανή να φέρει εις πέρας όποια τηλεοπτική πρόκληση αποδεχθεί και νιώσει πως της ταιριάζει. Αλλωστε η ίδια είχε ξεκαθαρίσει από πολύ νωρίς, πριν από τη λήξη της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1, πως δεν επρόκειτο να αλλάξει τη συνταγή της τηλεοπτικής σχέσης που έχτισε όλα αυτά τα χρόνια με το κοινό για χάρη μιας πρότασης που θα της χάριζε λίγους ακόμα μήνες παρουσίας πίσω από το γυαλί, ακόμα και αν για αυτόν το λόγο θα έπρεπε να πάρει μια κομβική απόφαση για το τηλεοπτικό της μέλλον.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

