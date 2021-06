Eνα βήμα πριν από το MEGA η Μαρία Μπεκατώρου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ

Οριστικό είναι το φινάλε της συνεργασίας της Μαρίας Μπεκατώρου με τον ΑΝΤ1, αφού μετά από περίπου 8 χρόνια αδιάκοπων τηλεοπτικών επιτυχιών βρίσκεται εκτός του δυναμικού του σταθμού του Αμαρουσίου.

Τόσο το «Still Standing» όσο και το «Your Face Sounds Familiar» προβλήθηκαν» τις τελευταίες εβδομάδες με έντονη συγκίνηση, αφού η Μαρία Μπεκατώρου δεν άφησε στιγμή την προσωπικότητά της εκτός των προγραμμάτων που παρουσίασε. Με δάκρυα στα μάτια, η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τις δύο εκπομπές που παρουσίασε επί σειρά ετών (8 χρόνια το «Your Face Sounds Familiar» και 4 χρόνια το «Still Standing»), αλλά και για την ομάδα των συνεργατών της που για πολλές σεζόν έφεραν τα συγκεκριμένα projects στην κορυφή της προτίμησης του τηλεοπτικού κοινού και της τηλεθέασης.

Από τα μέσα Απριλίου πάντως η Μαρία Μπεκατώρου συζήτησε αρκετές φορές με τους ανθρώπους του ΑΝΤ1 ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανανέωσης της συνεργασίας τους. Οσοι γνωρίζουν καλά άλλωστε την παρουσιάστρια ξέρουν από πρώτο χέρι ότι δεν θα έφευγε από το σταθμό με τον οποίο συνεργάστηκε για τόσα χρόνια αν υπήρχε μία πρόταση που θα την κάλυπτε και έβλεπε και η ίδια το τηλεοπτικό της μέλλον μέσα σε αυτή.

Είναι γνωστό πάντως πως η Μαρία Μπεκατώρου δέχθηκε πρόταση από τον ΑΝΤ1 να αναλάβει την παρουσίαση του νέου μαγειρικού ριάλιτι «Game of Chefs», που πιθανότατα αποτελεί και τη reality ναυαρχίδα του ΑΝΤ1 μαζί με το «I’m a celebrity – Get me out of here», αλλά και μία θέση στην επιτροπή του «Ελλάδα έχεις ταλέντο». Και οι δύο προτάσεις φάνταζαν ξένες στις τηλεοπτικές προτιμήσεις της Μαρίας Μπεκατώρου, που ουκ ολίγες φορές έχει εκφράσει την επιθυμία της να παρουσιάζει αφενός μόνο αμιγώς ψυχαγωγικά προγράμματα, στο πρότυπο του «YFSF», αφετέρου να μην εμπλακεί με reality, κριτικές επιτροπές ή ζωντανά προγράμματα με έντονο το στοιχείο του gossip.

Την ίδια στιγμή που οι διαπραγματεύσεις με τον ΑΝΤ1 δεν έδειχναν να καταλήγουν σε μια συμφωνία, η Μαρία Μπεκατώρου φαίνεται πως είχε δεχθεί για ακόμα μία φορά προτάσεις από τον ανταγωνισμό για διάφορες εκπομπές. Η μέτρια πορεία του φετινού «Your Face Sounds Familiar» και ουσιαστικά η απαξίωση του «Still Standing» μέσα στη βεντάλια του προγράμματος του ΑΝΤ1 οι πληροφορίες αναφέρουν πως έκαναν τη Μαρία Μπεκατώρου να εξετάσει για πρώτη φορά μετά από αρκετές σεζόν το ενδεχόμενο μεταγραφής της σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό.

Και αν ακόμα και σήμερα όλοι θεωρούν δεδομένο πως η Μαρία Μπεκατώρου θα πρωταγωνιστεί στην prime time του νέου προγράμματος του MEGA με ένα πρόγραμμα «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα της, όπως χαρακτηριστικά έχει διαρρεύσει, η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική.

Η Μαρία Μπεκατώρου όντως βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενταχθεί στο δυναμικό του σταθμού του Βαγγέλη Μαρινάκη, ωστόσο δεν αποκλείεται να μείνει εκτός τηλεοπτικών πλατό για λίγους μήνες. Δεδομένου πως η παρουσία της τους τελευταίους μήνες ήταν καθημερινή και ορισμένες φορές διπλή, η διάσημη παρουσιάστρια εξετάζει το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση των ανθρώπων του MEGA αλλά να κάνει πρεμιέρα με ένα πρόγραμμα που όντως της αρέσει πολύ μέσα στο 2022 και όχι με την έναρξη της νέας σεζόν.

Αλλωστε, το MEGA δεν είναι ένα κανάλι ξένο προς τη Μαρία Μπεκατώρου. Πριν αρκετά χρόνια, η παρουσιάστρια του ΤΗΛΕΑΣΤΥ τότε δέχθηκε την πρόταση των ανθρώπων του Μεγάλου Καναλιού ώστε να γίνει ντουέτο με τον Χρήστο Χολίδη στο πρώτο «Just The 2 Of Us» που είδαμε ποτέ στην ελληνική τηλεόραση, στρέφοντας μέσα σε μόλις λίγους μήνες όλα τα φώτα πάνω της.

Το μπρίο και η αμεσότητά της έγιναν επιτέλους γνωστά στο ευρύ κοινό, με αποτέλεσμα η Μαρία Μπεκατώρου να αναλάβει την παρουσίαση του πρώτου «Junior MasterChef» που τότε μεταδιδόταν μέσα από τη συχνότητα του MEGA και ύστερα από λίγες εβδομάδες να ακολουθήσει η μεταγραφή στον ΑΝΤ1 με τη γνωστή λαμπρή ιστορία τηλεοπτικής επιτυχίας να γράφεται.

