ΤΥΠΟΣ TV: Τα νέα ριάλιτι σόου που έρχονται στη μικρή οθόνη

Κωνσταντίνος Αντωνάτος

Τα προγράμματα της νέας σεζόν ήδη βρίσκονται προ των πυλών και τα κανάλια είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν διαχρονικούς παίκτες με νέα τηλεοπτικά προϊόντα που θα δούμε για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Στο στρατόπεδο του ΑΝΤ1 φαίνεται πως ποντάρουν πολύ στα νέα τηλεοπτικά προϊόντα, αφού τα ολοκαίνουργια πρότζεκτ που θα δούμε στο νέο πρόγραμμα θα είναι τουλάχιστον τρία.

Η αρχή θα γίνει με το «I’m a celebrity get me out of here! – The castle edition» που αποτελεί μια νέα εκδοχή του reality επιβίωσης διάσημων προσώπων που κάνει εδώ και χρόνια τεράστια επιτυχία στο εξωτερικό. Οπως έγινε ήδη γνωστό, μια ομάδα διασήμων θα ζήσει την περιπέτεια πίσω από τα τεράστια τείχη ενός εντυπωσιακού μεσαιωνικού, κατεστραμμένου κάστρου στην Πολωνία. Οι παίκτες θα δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις και οριακές καταστάσεις, θα έρθουν αντιμέτωποι με τους φόβους τους μέσα από τρομακτικές δοκιμασίες, φυσικά με σκοπό να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση. Μάλιστα, οι άνθρωποι του ΑΝΤ1 χαρακτήρισαν το φορμάτ ως μία επιλογή που «θα θέσει νέα όρια στην prime time ψυχαγωγία για όλη την αγορά», γεγονός που το καθιστά αυτόματα έναν από τους πιο γενναίους διεκδικητές της κορυφής της τηλεθέασης στο α’ μισό της σεζόν.

Οι νέες προτάσεις από το κανάλι του Αμαρουσίου, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί. Θεωρείται σίγουρο πλέον πως ο ΑΝΤ1 θα προσπαθήσει να απαντήσει στο «MasterChef» με ένα επιτυχημένο ριάλιτι μαγειρικής, που πιθανότατα θα είναι το «The Game of Chefs». Ουσιαστικά πρόκειται για έναν επαγγελματικό διαγωνισμό μαγειρικής, όπου οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν σπουδάσει μαγειρική, να μπορούν να αποδείξουν την εμπειρία τους και να εντυπωσιάσουν τους αυστηρούς κριτές του διαγωνισμού. Κομμάτι της επιτροπής θεωρείται σίγουρο πως θα είναι ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, ενώ πληροφορίες θέλουν και τον Λευτέρη Λαζάρου να διεκδικεί ή να έχει δεχθεί πρόταση να καλύψει μια θέση κριτή στο σόου.

Λίγο αργότερα, βέβαια, τη σκυτάλη παίρνει ο Μάρκος Σεφερλής, που φιλοδοξεί να βγάλει στον αέρα του ΑΝΤ1 ένα ολοκαίνουργιο comedy show. Τα δικαιώματα μάλιστα φαίνεται πως έχει εξασφαλίσει ο ίδιος από την περυσινή σεζόν, μιας και πρόθεσή του ήταν η εκπομπή να κάνει πρεμιέρα πριν από το τηλεπαιχνίδι «5Χ5», ωστόσο η πανδημία καθυστέρησε τα σχέδιά του. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια επιτυχημένη βρετανική κωμική σειρά με τίτλο «Mrs Brown’s Boys», που γυρίζεται με live κοινό, σαν θεατρική παράσταση και έχει αποκτήσει εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του BBC. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μία μητέρα που ανακατεύεται πολύ στις ζωές των γιων της, ενώ την πρωταγωνίστρια υποδύεται άντρας, τον ρόλο φυσικά που κρατάει για τον ίδιο ο Μάρκος Σεφερλής.

Από τη Βρετανία στην Κύπρο και τώρα στο MEGA

Ενα από τα επικρατέστερα σόου που έχουν στα χέρια τους οι άνθρωποι του MEGA για τη νέα σεζόν ακούει στο όνομα «The Chase». Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων και… καταδίωξης βάζει τους παίκτες να αναμετρηθούν με μόνιμους συνεργάτες της εκπομπής, τους λεγόμενους «The Chasers», διεκδικώντας σωστές απαντήσεις και μεγάλα χρηματικά ποσά, αρκεί να κερδίσουν τους αντιπάλους τους. Οι μόνιμοι «Chasers» είναι πρόσωπα που προέρχονται από τον χώρο του θεάματος, που αναλαμβάνουν την αποστολή να αναμετρηθούν με τους παίκτες και να καταφέρουν να τους κάνουν να χάσουν ποσά. Βρετανικό φορμάτ, έκανε την εμφάνισή του στην «ελληνική» πραγματικότητα στις αρχές της φετινής σεζόν, όταν ο Τάσος Τρύφωνος το έφερε για πρώτη φορά στην κυπριακή τηλεόραση και συγκεκριμένα στον ALPHA Κύπρου, αφήνοντας τον «Αδύναμο Κρίκο» στο παρελθόν.

Η μάχη των… σεσουάρ

Ενα ακόμα ολοκαίνουργιο πρόγραμμα που αναμένεται να δούμε στον τηλεοπτικό αέρα την επόμενη τηλεοπτική σεζόν είναι το «Glam Wars» που ετοιμάζει το OPEN. Πρόκειται για ένα διαγωνιστικό παιχνίδι με τέσσερις ομάδες, αποτελούμενες από έναν hair stylist κι έναν makeup artist, που αναμετρούνται μεταξύ τους κάθε εβδομάδα διεκδικώντας ένα χρηματικό έπαθλο. Στο πλάνο καθημερινά και η παρουσιάστρια (ενδεχομένως να δούμε σε αυτόν τον ρόλο την Ελένη Τσολάκη), που αναθέτει στους συμμετέχοντες κι από ένα διαφορετικό κόνσεπτ, ανάμεσα σε εντυπωσιακά χτενίσματα και εκκεντρικά looks, με σκοπό να διεκδικήσουν τη νίκη.

Μαγειρική και από την Τουρκία

Ο Ατζούν Ιλιτσαλί μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Survivor» δεν φαίνεται να μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Τούρκος παραγωγός φιλοδοξεί να φέρει στην ελληνική τηλεόραση και τον ΣΚΑΪ ένα ολοκαίνουργιο ριάλιτι μαγειρικής, προσπαθώντας να αποδυναμώσει τον ισχυρό ανταγωνισμό. Γι’ αυτό τον λόγο μάλιστα προσπάθησε να κλέψει και τους τρεις κριτές του «MasterChef» προσφέροντάς τους ένα τεράστιο χρηματικό ποσό κατά κεφαλή, που φημολογείται ότι έφτανε και στο ένα εκατομμύριο ευρώ για τον κάθε κριτή. Ωστόσο, φαίνεται πως η διαχρονική σχέση τους με το STAR, που έχει ήδη εξασφαλίσει την έκτη σεζόν «MasterChef», τους κρατά κοντά στο κανάλι της Κηφισιάς, ενώ την ίδια στιγμή ο Τούρκος παραγωγός αναζητά τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το νέο του τηλεοπτικό εγχείρημα. Οι αρχικές πληροφορίες πάντως -που ξεκίνησαν το 2020- λένε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θυμίζει περισσότερο το «Κάτι Ψήνεται», αφού δυο ομάδες θα ανταγωνίζονται για τη νίκη με τους παίκτες να συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, καθώς θα πρόκειται για άτομα που προέρχονται από κοινούς χώρους, όπως είναι λόγου χάρη τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας ή τα γραφεία κάποιας εταιρίας.

Ακολούθησε το eleftherostypos.gr στο Google News και μάθε πρώτος όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr

Ακολουθήστε το EleftherosTypos.gr σε Instagram, Facebook και Twitter