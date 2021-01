MasterChef: Το Twitter αποθεώνει τον σωσία του Κουτσόπουλου – Τι έγραψε ο ίδιος ο κριτής

Newsroom eleftherostypos.gr

Το MasterChef επέστρεψε στην prime time του STAR και οι τρεις κριτές δίνουν ξανά ρεσιτάλ ατάκας! Το βράδυ της Δευτέρας, βέβαια, την τιμητική του είχε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Στις οντισιόν εμφανίστηκε ένας παίκτης με το όνομα Τεό, ο οποίος μοιάζει σαν δύο σταγόνες νερό με τον σεφ. Έτσι, το Twitter πήρε φωτιά με τους χρήστες να σχολιάσουν την ομοιότητα των δύο. Ακόμη και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος έκανε τη δική του ανάρτηση, τρελαίνοντας τους φανατικούς του.

#MasterChefGR pic.twitter.com/D5Y189YaVC

— You only live once (@Ioannadimitrio7) January 25, 2021