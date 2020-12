Τηλεοπτικά προγράμματα σε εορταστικό κλίμα – Που θα γιορτάσουν οι τηλεθεατές

Newsroom eleftherostypos.gr

Τις φετινές γιορτές, διαφορετικές και σίγουρα πιο μοναχικές, με τον κορονοϊό πρωταγωνιστή στη ζωή μας, η τηλεόραση θα αποτελέσει μία από τις ελάχιστες παρέες. Γι’ αυτό τα κανάλια επιφυλάσσουν αρκετές εκπλήξεις στους τηλεθεατές, σίγουρα περισσότερες από όσες είχαμε δει τα τελευταία χρόνια.

Ο ALPHA αποφασίζει να γιορτάσει τα Χριστούγεννα με επαναλήψεις αγαπημένων σειρών και ταινίες, ελληνικές και ξένες. Ωστόσο, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς επιφυλάσσει μία ευχάριστη έκπληξη στο κοινό του, καθώς το τελευταίο θα αλλάξει χρόνο με… «Μουρμούρα»! Στις 22.00, από τα τέσσερα διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, τα τέσσερα διαφορετικά ζευγάρια αποφάσισαν να αλλάξουν χρόνο στο Πήλιο! Κανείς τους, όμως, δεν φανταζόταν ότι δεν θα είναι οι δυο τους, αλλά πολλοί περισσότεροι! Τα τέσσερα ζευγάρια, σε μία από τις σπάνιες συναντήσεις τους, θα πέσουν θύματα ενός απατεώνα, που έχει βρει τρόπο να βγάλει γρήγορα χρήματα νοικιάζοντας μια βίλα. Ολοι τους, πλην του Αγγελου και της Βέλης, θα πέσουν θύματα του επιστάτη, ο οποίος βρήκε την ευκαιρία να βγάλει χρήματα νοικιάζοντας μια βίλα που δεν είναι δική του. Ο Αγγελος, η Βέλη και ο κολλητός τους φίλος, ο Κανάτης, έχουν αποφασίσει να πάνε στο σπίτι της Νταϊάνας στο Τρίκερι. Ολα πάνε καλά μέχρι τη στιγμή που «μένουν» με το αυτοκίνητο, γιατί ως συνήθως η Βέλη ξέχασε να κάνει σέρβις, σε ένα ερημικό χωριό κοντά στο Πήλιο. Σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχει μια βίλα που δεν μοιάζει καθόλου κατοικημένη. Αποφασίζουν να τη «χρησιμοποιήσουν», να περάσει η νύχτα και να τα μαζέψουν την επομένη πρωί πρωί για την Αθήνα. Η Σοφούλα δηλώνει πως, αφού οι γονείς της θα πάνε διακοπές στο Πήλιο, εκείνη θα μείνει στο σπίτι για να περάσει την Πρωτοχρονιά με τους κολλητούς της, δηλαδή με τον Γιωργάκη. Φυσικά και δεν το λέει αυτό! Πάνω στην αναμπουμπούλα της προετοιμασίας, ο Μπάμπης και η Ξένια τσακώνονται και αποφασίζουν να μείνουν στο σπίτι. Η Σοφούλα, σε αναμμένα κάρβουνα, ενημερώνει τον Γιωργάκη για το ναυάγιο κι εκείνος την πείθει να πάνε οι δυο τους στο Πήλιο, λέγοντας άλλο ένα ψέμα στους γονείς της ότι θα πάνε στο Καϊμακτσαλάν. Μένοντας μόνοι, η Ξένια και ο Μπάμπης δίνουν τόπο στην οργή, μονοιάζουν κι αποφασίζουν να φύγουν για το Πήλιο. Στον τιμημένο Πύργο, τα πράγματα κυλούν πιο ομαλά… Ο κυρ Ηλίας ετοιμάζει βαλίτσες για να κάνει Πρωτοχρονιά στην Αρτα τρώγοντας κοψίδια από τα χεράκια της κυρα-Ελπινίκης. Από την άλλη, η κυρα-Καίτη, σαν πιστή χωρισμένη, θα μείνει πίσω με τη Μένη και τα παιδιά της. Τίποτα όμως δεν είναι όπως φαίνεται. Ο κυρ Ηλίας έχει κλείσει μια ειδυλλιακή βίλα στο Πήλιο και σκοπεύει, με σύμμαχό του τη Μένη, να συμπαρασύρει την Καίτη και να της κάνει την πολυπόθητη πρόταση γάμου. Στο μακρινό Φόδελε, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, αφού η Βούλα λαχταρά για κάτι διαφορετικό, ο Μηνάς όμως είναι ανένδοτος! Αλλά ακόμα και ο Μηνάς έχει τον δούρειο ίππο του, που ακούει στο όνομα Νανά! Με σύμμαχο την κόρη της, η Βούλα πείθει τον Μηνά να εκμεταλλευτούν το τριήμερο στο Πήλιο που «δυστυχώς» ακύρωσαν τα παιδιά, γιατί αλλιώς θα αναγκαστεί να καλέσει τη Νανά στο σπίτι. Η βίλα ανήκει στη γνωστή τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή, η οποία έχει προγραμματίσει να περάσει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς παρέα με τους μουσικούς της και τον κόσμο, κάνοντας ένα live concert μέσω social media. Λίγη ώρα πριν από την αλλαγή του χρόνου, η Καίτη Γαρμπή θα φτάσει στο σπίτι και θα βρει έκπληκτη τους… μουρμούρηδες ήδη μέσα!

Σε επαναλήψεις εκπομπών και σειρών ποντάρει η ΕΡΤ1, ανήμερα των Χριστουγέννων, ενώ στις 22.00 θα προβληθεί μαγνητοσκοπημένη συναυλία. Στις 00.15, η επανάληψη της μουσικής εκπομπής «Στα τραγούδια λέμε ναι» θα προσπαθήσει να διασκεδάσει τους τηλεθεατές που μένουν σπίτι. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 20.00, η αγαπημένη σειρά «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» θα κρατήσει συντροφιά για μία ώρα με επαναλήψεις επεισοδίων, ενώ η αλλαγή του έτους θα γίνει σε ζωντανή σύνδεση με τον Δήμο Αθηναίων.

Οσον αφορά στον ΑΝΤ1, ταινίες, επαναλήψεις σειρών και προγραμμάτων θα πρωταγωνιστήσουν ανήμερα των Χριστουγέννων, με εξαίρεση το σπέσιαλ επεισόδιο του «Ρουκ Ζουκ» στις 20.00, όπου τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό, όπως κάθε χρόνο. Την παραμονή Πρωτοχρονιάς, οι εκπομπές «Καλημέρα Ελλάδα» και «Το Πρωινό» θα μεταδοθούν κανονικά, με τη Φαίη Σκορδά μάλιστα να υποδέχεται στο πλατό τον μοναδικό Σταμάτη Γονίδη. Στο πρόγραμμα θα ακολουθήσουν επαναλήψεις σειρών και ταινίες, ενώ στη 01.00 θα μεταδοθεί μουσικό πρόγραμμα με τους Βασίλη Καρρά, Χρήστο Μενιδιάτη και Χρήστο Χολίδη.

STAR με σταθερές αξίες

Είναι το κανάλι που πάντα ξεχωρίζει για το παιδικό του πρόγραμμα και τις ταινίες του. Ετσι, ανήμερα των Χριστουγέννων, από νωρίς το πρωί, η Starland θα διασκεδάσει τους μικρούς φίλους, δίνοντας τη σκυτάλη σε ταινίες με χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα για τους σινεφίλ. «Το ξωτικό των Χριστουγέννων», «Το πολικό εξπρές», «Ο αδελφός του Αϊ-Βασίλη» είναι μερικές μόνο από αυτές. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα βγουν στον αέρα όλες οι ψυχαγωγικές-κοινωνικές εκπομπές και τα τηλεπαιχνίδια, όπως «Στη φωλιά των Κου Κου», «Αλήθειες με τη Ζήνα», «Shopping Star», «Τροχός της τύχης», ενώ το βράδυ πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν οι all time classic παραγωγές της μεγάλης οθόνης των ημερών.

ΣΚΑΪ με πολλές εκπλήξεις

Την 25η Δεκεμβρίου ο ΣΚΑΪ ρίχνει στην αρένα της μικρής οθόνης ξένες ταινίες και ντοκιμαντέρ, ωστόσο η ρεβάνς έρχεται στις 31 του μήνα! Στις 21.00, ο Τάσος Τρύφωνος υποδέχεται σε ένα άκρως εορταστικό επεισόδιο του «Αδύναμου Κρίκου» την παρέα της εκπομπής «Καλό Μεσημεράκι» και παίζουν για καλό σκοπό. Ο Νίκος Μουτσινάς, η Ματίνα Νικολάου, οι «Alcatrash», αλλά και η ομάδα πίσω από τις κάμερες έρχονται στο τηλεπαιχνίδι και βάζουν φωτιά με τις ατάκες τους. Στις 22.15 και παρά την Covid εποχή, ο Σπύρος Παπαδόπουλος στρώνει εορταστικό τραπέζι και αναφωνεί «Στην υγειά μας ρε παιδιά!». Με βασικό καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο παρουσιαστής και οι παρευρισκόμενοι θα προσπαθήσουν να γίνουν μια παρέα με τους τηλεθεατές, διασκεδάζοντας με αγαπημένα τραγούδια.

OPEN με «Just the 2 of us»

Χριστούγεννα στο OPEN σημαίνουν Νίκος Κοκλώνης και ημιτελικός του «Just the 2 of us». Ο παρουσιαστής υποδέχεται τους εναπομείναντες παίκτες και την κριτική επιτροπή, Μαρία Μπακοδήμου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Βίκυ Σταυροπούλου, λίγο πριν από το μεγάλο φινάλε. Σε ένα πολύωρο πρόγραμμα οι εκπλήξεις θα πρωταγωνιστήσουν, όπως και οι καλεσμένοι που θα ανεβάσουν τον υδράργυρο της διασκέδασης στα ύψη. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 20.00, θα προβληθεί εορταστικό πρόγραμμα για να κρατήσει παρέα στο κοινό στην εκπνοή του έτους και την υποδοχή του νέου!

MEGA(ΛΟ)… ρεβεγιόν

H μέρα των Χριστουγέννων ξεκίνησε με ενημέρωση στο MEGA και την εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» στις 05.30. Ταινίες, σειρές και το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «Ενα εκατομμύριο YEN» ακολουθούν, ενώ στις 22.00 η παρεΐστικη εκπομπή του Θοδωρή Αθερίδη «Ελα και θα δεις» θα διασκεδάσει τους τηλεθεατές. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τις εντυπώσεις κλέβει ο ένας και μοναδικός Αντώνης Ρέμος. Ο τραγουδιστής και η Ρούλα Κορομηλά προσκαλούν τους τηλεθεατές σε ένα ξεχωριστό ρεβεγιόν στις 21.50. Ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής σε μοναδικές και ανατρεπτικές συναντήσεις με αγαπημένους φίλους χαρίζουν σημαντικές στιγμές και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γιορτής γεμάτη από αγαπημένα διαχρονικά τραγούδια σε ένα τρίωρο σόου.

*Από την έντυπη έκδοση ΤΥΠΟΣ TV