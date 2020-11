Παρουσιαστές που απέχουν από την TV και μεταγραφικά σενάρια

Newsroom eleftherostypos.gr

Ανταγωνισμός, σκληρές μάχες για την κορυφή, αλλαγές, πρόσωπα πρωταγωνιστές… πρόσωπα απόντα! Τη φετινή σεζόν, μεταξύ όλων των προαναφερθέντων, υπάρχουν παρουσιαστές που συζητούνται διά της απουσίας τους από τον προγραμματισμό των καναλιών.

Ενας από αυτούς, ο Γιώργος Λιάγκας, που μπορεί ακόμη και σήμερα να διατηρεί συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ, αλλά δεν βρίσκεται στον τηλεοπτικό αέρα. Η μεταγραφή του στο κανάλι του Φαλήρου, την περσινή σεζόν, όπως αποδείχτηκε, δεν ήταν η ευτυχέστερη επαγγελματική στιγμή του καθώς το μαγκαζίνο «Μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα» όχι μόνο δεν κέρδισε το κοινό αλλά συζητήθηκε αρνητικά για σχόλια που έκαναν ο ίδιος και το team του. Με τα στελέχη να αποφασίζουν ότι η εκπομπή δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί και φέτος, ο Γιώργος Λιάγκας αυτόματα έμεινε χωρίς τηλεοπτικό αντικείμενο, παρά τις φήμες και τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να είναι κοντά σε κάποιο deal με τους ιθύνοντες. Μέχρι αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές δεν έχουν βρει το κατάλληλο φορμάτ και το μέλλον του στο Φάληρο σίγουρα δεν είναι ευοίωνο. Οι τελευταίες πληροφορίες τον θέλουν να συζητά με το MEGA, χωρίς όμως να είναι κάτι δεδομένο.

Ενα από τα κορίτσια που συχνά μπαίνουν στο στόχαστρο και σχολιάζονται είναι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Aπό το 2018 και μετά το τέλος του ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΪ, «My style rocks», που η ίδια παρουσίαζε, οι φήμες που την ήθελαν να αναλαμβάνει τη δική της εκπομπή στο OPEN ήταν πολλές. Μέχρι τώρα, όμως, δεν αποδείχτηκαν αληθείς καθώς παρά τη συμμετοχή της στο σόου «Just the 2 of us» και την εξαιρετική σχέση που έχει η Queen Dina με τον παραγωγό Νίκο Κοκλώνη, δεν έχει βρεθεί κάποια επαγγελματική στέγη. Ο προαναφερθείς, μάλιστα, μιλώντας πρόσφατα για την καλή του φίλη, αποκάλυψε: «Συμβόλαιο δεν έχει υπογράψει, αλλά αν βρω ένα concept που της ταιριάζει, εννοείται ότι θα της το προτείνω. Αν δεν παρουσίαζε το Style Me Up η Μαρία Μπακοδήμου, θα έβαζα την Κωνσταντίνα».

Τι συμβαίνει με την Τατιάνα Στεφανίδου

Μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, τα μεταγραφικά σενάρια την ήθελαν να μετακομίζει στο MEGA. Και μπορεί η Τατιάνα Στεφανίδου να βρισκόταν συνεχώς σε συζητήσεις με τα στελέχη, για ένα πρωινό πρότζεκτ, όμως τίποτα δεν προχώρησε. Η παρουσιάστρια είναι ένα βήμα πριν υπογράψει με τον ALPHA για να βρεθεί στη ζώνη 11.00-13.00, από την οποία πρόσφατα αποχώρησε η Ελεονώρα Μελέτη.

Η απουσία των «Ράδιο Αρβύλα»

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι λόγω των όσων βιώνουμε και της δύσκολης πλέον καθημερινότητας με τον κορονοϊό, μία σατιρική εκπομπή βεληνεκούς «Ράδιο Αρβύλα» θα ήταν μία ευχάριστη τηλεοπτική ανάσα. Ομως, η παρέα από τη Θεσσαλονίκη συνεχίζει να παραμένει εκτός TV μετά το επεισοδιακό διαζύγιο με τον ΣΚΑΪ και, μάλιστα, από δική τους επιλογή. Ο Αντώνης Κανάκης και τo team του έχουν δεχτεί προτάσεις από διάφορους σταθμούς, ωστόσο πάντα κάτι τους κρατά πίσω από την υπογραφή συμφωνίας. Η απουσία τους από την τηλεοπτική αρένα σίγουρα είναι αισθητή και οι τηλεθεατές αδημονούν για το comeback, όταν και εφόσον συμβεί.

