«GNTM»: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες που μπήκαν στο σπίτι – Μεγάλες εκπλήξεις

Και ναι, αυτή είναι η τελική 20άδα που θα μπει στο σπίτι του #GNTMgr! Ανάμεσά τους, βρίσκεται το επόμενο Next Top Model της Ελλάδας. Καλή επιτυχία σε όλους! #StarChannelTv @starchanneltv